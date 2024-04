i Autor: Komenda Miejska Policji w Gdańsku Policjanci w Gdańsku apelują o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, którego ciało znaleziono na ul. Brzegi

Jego ciało znaleziono na ulicy

Tajemnicza śmierć mężczyzny. Nie był bezdomny, nikt nie wie, kim jest. Policja apeluje

Policjanci w Gdańsku apelują o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, którego ciało znaleziono na ul. Brzegi. Do jego śmierci nie doszło wskutek działania osób trzecich, denat nie był też osobą bezdomną, ale jak do tej pory do mundurowych nie zgłosił się nikt, kto potrafiłby powiedzieć, kim jest. Policja opublikowała retusz rekonstrukcyjny zmarłego.