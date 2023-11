Apel do Franciszka

Gdynia - Miasto z morza i marzeń

Według mieszkańców, w Gdyni żyje się najszczęśliwiej wśród wszystkich polskich miast. Ponadto w plebiscycie LivCom Awards, Gdynię uznano jako miasto z najlepszymi warunkami do życia. Przygotowaliśmy nietypowy quiz dla mieszkańców i wszystkich wielbicieli Gdyni. Czy znasz ciekawostki o mieście z morza i marzeń? Przekonaj się sam i wypełnij nasz quiz!

Gdynia. Co wiesz o tym mieście? Sprawdź się w naszym quizie! Pytanie 1 z 5 W Gdyni mieszka 400 tys. osób? Nie Tak

Gdynia - miasto kultury

Miasto tętni życiem kulturalnym. Filmowcy chętnie wybierają to miasto do kręcenia filmów. Ponadto to tu odbywa się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych czy Open'er Festival (lotnisko Kosakowo-Babie Doły, na granicy Gdyni i gminy Kosakowo).