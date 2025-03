Co pyli w marcu? Te pyłki wywołują uczulenie! Kalendarz pylenia 2025

Gdynia. Każdego roku spada liczba dzieci zapisywanych do przedszkoli

Z roku na rok liczba dzieci w wieku przedszkolnym istotnie się zmniejsza. W ubiegłorocznej rekrutacji na 2 727 dostępnych miejsc było 2 187 kandydatek i kandydatów, co skutkowało nadwyżką 540 miejsc i zmniejszeniem liczby oddziałów – tłumaczy wiceprezydent Gdyni Oktawia Gorzeńska. – Obserwujemy znaczną tendencję zniżkową, a wyjątkiem są tylko dwie dzielnice: Chwarzno-Wiczlino

Chylonia - wskazała.

"Rodzice dzieci mogą być spokojni"

Mimo wszystko czytamy, że rodzice dzieci w wieku przedszkolnym nie mają powodów do obaw. "Rodzice dzieci mogą być spokojni – w każdej dzielnicy zabezpieczono miejsca w tzw. grupach zero. Przygotowano ich łącznie 1 635 w 45 przedszkolach i 532 w 24 oddziałach przedszkolnych w 15 szkołach podstawowych. Liczba ta została wypracowana w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli, co odpowiada skali realnych potrzeb" - możemy przeczytać na Gdynia.pl.

Skutkiem ubocznym niżu dzietności są wolne miejsca w przedszkolach - aktualnie w gdyńskich przedszkolach pozostaje ponad 160 wolnych miejsc.

Miasto zapowiada, że żadne przedszkole nie zostanie zlikwidowane ani wygaszone.