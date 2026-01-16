Gdzie jest Daria? Trwają poszukiwania zaginionej 22-latki. Jeden szczegół zwraca uwagę

Policja z Wejherowa poszukuje 22-letniej Darii Zawolińskiej, która zaginęła po oddaleniu się z placówki medycznej.

Ostatni raz widziana była w czwartek w okolicach parkingu przy ul. Jagalskiego, ubrana w czarną koszulkę i ubrudzony dres.

Znasz jej miejsce pobytu lub widziałeś ją? Sprawdź, jak możesz pomóc w poszukiwaniach!

Wejherowscy policjanci poszukują 22-letniej Darii Zawolińskiej. Młoda kobieta zaginęła w czwartek (15 stycznia), po tym jak oddaliła się z placówki medycznej. Ostatni raz widziana była w okolicy parkingu przy ul. Jagalskiego i do chwili obecnej nie ma z nią kontaktu.

Zaginiona Daria Zawolińska ma 22 lata i ciemne włosy. Jest średniego wzrostu. W chwili zaginięcia ubrana była w czarną koszulkę oraz ubrudzony dres.

- Szczególnie ważny jest charakterystyczny ubiór zaginionej. Czarna koszulka i ubrudzony dres mogą zwrócić uwagę osób, które widziały ją w ostatnich godzinach. Prosimy, aby każdy, kto zauważył w swoim otoczeniu młodą kobietę ubraną w taki sposób lub posiada jakiekolwiek informacje na jej temat, niezwłocznie skontaktował się z policją – informuje Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie.

Mundurowi proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionej 22-latki. Można dzwonić pod numer alarmowy 112 lub do dyżurnego wejherowskiej policji pod numer 47 742 97 22.

