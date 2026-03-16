Wyjątkowe narodziny w gdańskim zoo! Na świat przyszła mała hipopotamka karłowata

W Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym przyszedł na świat wyjątkowy maluch – samiczka hipopotamka karłowatego. Narodziny tego gatunku to ogromna radość dla opiekunów i ważne wydarzenie w kontekście ochrony zagrożonych zwierząt.

Narodziny hipopotamka karłowatego to dla naszego zoo ogromna radość i bardzo ważne wydarzenie. Każde młode tego gatunku ma znaczenie dla programów hodowlanych i ochrony zagrożonych zwierząt – mówi Emilia Salach, dyrektor gdańskiego zoo. – Ojcem małej jest samiec Sapo, który przyjechał do Gdańska z ZSL Whipsnade Zoo. Matką jest dziewięcioletnia Malela, która trafiła do Gdańska z Loro Parque na Teneryfie – dodaje.

Hipopotamek karłowaty to gatunek zagrożony wyginięciem. W naturalnym środowisku żyje prawdopodobnie mniej niż kilka tysięcy osobników, głównie w lasach Afryki Zachodniej. Największym zagrożeniem dla tych zwierząt jest utrata siedlisk spowodowana wycinaniem lasów pod rolnictwo oraz kłusownictwo. Dodatkowym problemem jest rozproszenie populacji – zwierzęta żyją w małych, odizolowanych grupach, co zmniejsza ich różnorodność genetyczną. Właśnie dlatego ogrody zoologiczne prowadzą specjalne programy hodowlane.

Ciąża u hipopotamków karłowatych trwa od sześciu do siedmiu miesięcy, a samica zwykle rodzi jedno młode, które waży około pięciu kilogramów. Maluch szybko się rozwija i przez pierwsze miesiące życia pozostaje pod czujną opieką matki, która karmi go mlekiem.

Malutka radzi sobie bardzo dobrze i z dnia na dzień jest coraz bardziej aktywna. Jej mama jest niezwykle troskliwa – mówi Robert Nowacki, opiekun zwierząt kopytnych. – Trochę ją przed nami chowa i gdy tylko ma możliwość, przykrywa ją słomą – dodaje.

Na razie mała hipopotamka przebywa razem z mamą w pawilonie, gdzie można ją podglądać przez niewielkie okienka. Gdy zrobi się cieplej, młoda samiczka będzie pojawiać się także na zewnętrznym wybiegu.

Maluch nie ma jeszcze imienia, ale wkrótce się to zmieni. Fundacja LYNX Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego prowadzi akcję charytatywną – osoba, która dokona najwyższej jednorazowej wpłaty na rzecz zoo, będzie mogła zaproponować imię dla małej hipopotamki.

