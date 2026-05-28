Zabrali porzuconą torebkę w cukierni. Przez słuchawki ukryte w środku mogą teraz trafić do więzienia!

Złodzieje wykorzystali moment nieuwagi, kradnąc torebkę z cukierni we Wrzeszczu, a straty oszacowano na ponad 4 tysiące złotych.

Ofiara podjęła błyskawiczną akcję, namierzając sprawców dzięki sprytnej funkcji lokalizacji swoich słuchawek.

Policja, wezwana na miejsce, szybko zatrzymała trzy osoby, które usłyszały zarzuty przywłaszczenia mienia.

Zostawiła torebkę na chwilę. Złodziei namierzyły… słuchawki

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 25 maja. Kobieta tylko na moment pozostawiła swoją torebkę bez nadzoru w jednej z cukierni we Wrzeszczu. Gdy po chwili zorientowała się, że zniknęła, było już za późno. W środku znajdowały się dokumenty, rzeczy osobiste, gotówka oraz słuchawki. Straty oszacowano na ponad 4 tysiące złotych.

- Kobieta postanowiła sprawdzić lokalizację słuchawek, które znajdowały się w torebce. Dzięki temu udało się ustalić miejsce, w którym mogły przebywać osoby mające związek ze sprawą. Pokrzywdzona udała się pod wskazany adres na jednej z ulic we Wrzeszczu. Na miejscu zauważyła osoby odpowiadające tym widocznym wcześniej na nagraniu z monitoringu. Widząc całą sytuację, natychmiast wezwała patrol policji – informują policjanci z Gdańska.

Policja szybko wkroczyła do akcji. Trzy osoby usłyszały zarzuty

Już po chwili na miejscu pojawiła się policja.

- Funkcjonariusze z Komisariatu Policji III w Gdańsku szybko pojawili się na miejscu i wylegitymowali trzy osoby mogące mieć związek z przywłaszczeniem torebki. Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, część rzeczy znajdujących się wcześniej w torebce została wyrzucona przez sprawców jeszcze przed interwencją – zaznaczają mundurowi.

W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 33 i 27 lat oraz 30-letnią kobietę. Cała trójka trafiła do jednostki policji, gdzie usłyszała zarzuty dotyczące przywłaszczenia mienia. Za przywłaszczenie rzeczy znalezionej grozi kara do roku więzienia. W przypadku jednego z podejrzanych, który działał w warunkach recydywy, sąd może zdecydować o surowszej karze.

