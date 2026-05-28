Policja zajrzy do apteczek kierowców? Zmiany przepisów już w drodze

Apteczka w samochodzie jako obowiązek. Resort pracuje nad nowymi przepisami

Wszystko wskazuje na to, że po ponad 20 latach nieobecności apteczka pierwszej pomocy znów stanie się wymaganym elementem wyposażenia samochodów osobowych. Projekt nowych przepisów pojawił się już w wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury.

Kluczowym założeniem projektu jest przywrócenie obowiązku posiadania apteczki w pojazdach kategorii M1. Resort tłumaczy, że taka zmiana ma zagwarantować kierowcom i pasażerom szybki dostęp do niezbędnych materiałów opatrunkowych oraz narzędzi niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Powrót apteczek po ponad 20 latach. Pamiętają to kierowcy z czasów PRL

Dla starszych stażem kierowców konieczność posiadania apteczki w aucie nie jest niczym nowym. Podobne wymogi funkcjonowały w Polsce przez kilkadziesiąt lat, opierając się na rozporządzeniu Ministra Komunikacji z 1962 roku. To właśnie wtedy wprowadzono obowiązek wożenia zestawów ratunkowych w samochodach osobowych.

Przepis ten został uchylony dopiero 1 lutego 2003 roku. Od tego czasu właściciele aut osobowych są zwolnieni z obowiązku posiadania apteczki, a na liście wymaganych elementów wyposażenia pozostały jedynie gaśnica oraz trójkąt ostrzegawczy.

Mandat za brak apteczki w samochodzie? Nawet do 3 tysięcy złotych kary

Mimo że przepisy są na etapie projektu, wielu kierowców zastanawia się nad konsekwencjami ich nieprzestrzegania. Zgodnie z art. 97 Kodeksu wykroczeń, naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa drogowego może skutkować surowymi karami. Maksymalna grzywna w takim przypadku może wynieść nawet 3 tysiące złotych. Należy jednak pamiętać, że w rzeczywistości kary te będą najprawdopodobniej znacznie łagodniejsze, w granicach 50 - 200 zł.

Kiedy apteczka w samochodzie stanie się obowiązkowa? Ministerstwo podaje termin

Ministerstwo Infrastruktury zakłada, że prace nad ostatecznym kształtem rozporządzenia zakończą się w połowie 2026 roku. Nie oznacza to jednak automatycznego wejścia w życie nowych regulacji. Resort planuje szerokie konsultacje społeczne, a same przepisy mają być wprowadzane stopniowo, by uniknąć chaosu.

Co musi zawierać apteczka samochodowa? Lista niezbędnych elementów

Niezależnie od obecnych przepisów zwalniających z obowiązku posiadania apteczki, eksperci z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego nieustannie apelują o zaopatrzenie pojazdu w podstawowy zestaw ratunkowy. Do najbardziej pożądanych elementów wyposażenia apteczki należą:

jednorazowe rękawiczki ochronne,

zestawy bandaży i opatrunków,

jałowa gaza,

różnego rodzaju plastry,

nożyczki medyczne,

trójkątna chusta,

maseczka ułatwiająca sztuczne oddychanie,

koc ratunkowy.