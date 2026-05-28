Dramat przy plaży w Gdańsku! Osłabiona foka utknęła przy falochronie. Służby apelują do spacerowiczów

Osłabiona foka przy falochronie w Gdańsku. Służby monitorują sytuację

Jak relacjonuje „Puls Gdańska”, od kilku dni spacerowicze odwiedzający gdańską plażę natrafiają na nietypowy widok. Przy Zachodnim Falochronie, na kamieniach tuż przy wodzie, przebywa dorosła foka, która wygląda na wyraźnie osłabioną i wyczerpaną. Spłoszone zwierzę co jakiś czas schodzi do wody, jednak nie odpływa daleko. Po chwili ponownie wraca na brzeg i trzyma się swojej kryjówki.

- Ranna foka koło zielonej latarni przy wejściu do portu wewnętrznego w Gdańsku. Zadzwoniliśmy po pomoc – czytamy na profilu 24plreporter na Facebooku.

Jak się okazuje, zwierzę nie zostało pozostawione bez pomocy. Zgłoszenie dotyczące foki wpłynęło do Straży Miejskiej w Gdańsku już w niedzielę, 24 maja. Z relacji dziennikarzy wynika, że sytuację stale monitorują wolontariusze Błękitnego Patrolu WWF Polska, którzy pozostają w kontakcie ze Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Problem polega jednak na tym, że obecnie nie ma możliwości bezpiecznego odłowienia zwierzęcia, ponieważ znajduje się ono w miejscu utrudniającym interwencję.

Dorosła foka utknęła przy falochronie w Gdańsku. Każda interwencja może być ryzykowna

Foka samodzielnie schodzi do wody i wraca na ląd. Dodatkowo nie jest to młody osobnik, a każda interwencja w przypadku dorosłego zwierzęcia wymaga dokładnej analizy. Jeśli foka jest mocno wyczerpana, sam odłów i transport mogłyby wywołać ogromny stres i jeszcze bardziej pogorszyć jej stan.

W przypadku dorosłych fok interwencje podejmowane są jedynie wtedy, gdy istnieją wyraźne przesłanki wskazujące, że zwierzę wymaga hospitalizacji oraz specjalistycznej pomocy ratującej życie. Do tego czasu Błękitny Patrol WWF Polska apeluje do spacerowiczów, aby nie podchodzili do foki i jej nie stresowali. Zwierzę nadal ma na tyle siły, by co jakiś czas samodzielnie schodzić do wody.

Spotkałeś fokę na plaży? Lepiej zachowaj dystans i pamiętaj o tych zasadach

Warto pamiętać, że spotkanie foki na plaży to sytuacja, w której należy zachować szczególną ostrożność i odpowiedni dystans. Jak informuje fokarium w mediach społecznościowych, obowiązuje kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa. Eksperci apelują przede wszystkim, by nie podchodzić do zwierzęcia. Foka jest dzikim zwierzęciem i w sytuacji stresu lub zagrożenia może stać się agresywna oraz boleśnie pogryźć.

Najlepiej pozwolić foce spokojnie odpoczywać na brzegu. Sama obecność zwierzęcia na plaży nie oznacza jeszcze, że jest chore lub potrzebuje pomocy. Nie należy go dotykać ani próbować łapać. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto skontaktować się z odpowiednimi służbami.

Trzeba pamiętać, że plaża i morze są naturalnym środowiskiem fok. Zachowajmy odpowiedni dystans, nie hałasujmy i nie pozwalajmy zbliżać się do zwierzęcia naszym psom podczas spaceru. Jeśli zaniepokoi nas stan lub zachowanie foki, można zadzwonić pod całodobowy numer alarmowy 601–88–99–40 albo skontaktować się z Błękitnym Patrolem WWF pod numerem 795 536 009. Wolontariusze poinformują, jak należy postępować, a w razie potrzeby na miejsce przyjadą osoby przygotowane do zabezpieczenia zwierzęcia.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie