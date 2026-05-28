Weekend w Gdańsku przyniesie zmianę. Słoneczna niedziela po pochmurnych dniach

Pogoda w Gdańsku: 29-31 maja

Mieszkańcy Gdańska w ten weekend doświadczą wyraźnej zmiany pogody. Chociaż pierwsze dwa dni upłyną pod znakiem dużego zachmurzenia, to na koniec weekendu prognozowane jest bezchmurne niebo. Temperatury będą umiarkowane, a opady pojawią się tylko jednego dnia i będą niewielkie.

Ciepły, ale pochmurny piątek

Weekend rozpocznie się w Gdańsku dość ciepło, ale nie słonecznie. W piątek, 29 maja, termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 19 stopni Celsjusza, co czyni ten dzień najcieplejszym w całej prognozie. Niestety, przez cały czas na niebie będzie utrzymywać się duże zachmurzenie. Wiatr powieje z prędkością około 5 m/s. Piątek będzie dniem bezdeszczowym. Noc przyniesie ochłodzenie do około 9°C.

Sobota z niższymi temperaturami

W sobotę pogoda w Gdańsku będzie bardzo podobna do piątkowej, choć odczujemy spadek temperatury. Słupki rtęci zatrzymają się na poziomie 16 stopni Celsjusza. Niebo wciąż będzie w całości pokryte chmurami, więc na słońce trzeba będzie jeszcze poczekać. Zaletą będzie słabszy wiatr, który zwolni do około 3 m/s. Podobnie jak w piątek, w sobotę nie prognozuje się żadnych opadów deszczu. Noc z soboty na niedzielę będzie cieplejsza od poprzedniej, z temperaturą minimalną na poziomie około 12°C.

Słoneczna niedziela na zakończenie weekendu

Niedziela, 31 maja, przyniesie oczekiwaną poprawę aury. Chmury całkowicie ustąpią, a nad Gdańskiem pojawi się słońce. Temperatura w ciągu dnia będzie zbliżona do sobotniej i wyniesie około 16 stopni Celsjusza. Wiatr pozostanie łagodny, wiejąc z prędkością około 3 m/s. Mimo bezchmurnego nieba, w prognozie pojawiają się bardzo niewielkie, przelotne opady deszczu. W nocy temperatura spadnie do około 10°C.

Jak spędzić weekend w Gdańsku?

Pochmurna, ale sucha aura w piątek i sobotę sprzyja spacerom po mieście czy wizytom w miejscach, które nie wymagają słonecznej pogody. To także dobry czas na spotkania w kawiarniach i restauracjach. Z kolei słoneczna niedziela będzie idealną okazją do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Czyste niebo zachęci do wyjścia do parku, na dłuższy spacer nad wodą czy po prostu do relaksu w promieniach słońca.

Dane pogodowe: OpenWeather