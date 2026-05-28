Taka naprawdę jest tolerancja fotoradarów. Do wielu nie dochodzą mandaty

"Margines błędu" fotoradarów. Jaka jest tolerancja?

Wokół działania fotoradarów od dawna narosło wiele mitów. Jedni są przekonani, że mandat można dostać już za przekroczenie prędkości o 1 km/h, inni wierzą w nieoficjalną tolerancję urządzeń. Najnowsze informacje pokazują jednak, że w praktyce system działa według jasno określonych zasad.

Okazuje się, że automatyczny nadzór nad ruchem drogowym nie rejestruje wykroczeń przy minimalnym przekroczeniu limitu. Dzięki temu wielu kierowców uniknęło mandatów, choć jechali szybciej niż pozwalają przepisy.

Tolerancja fotoradarów

System CANARD, odpowiedzialny za obsługę fotoradarów w Polsce, zazwyczaj nie wystawia mandatów za przekroczenie prędkości do 10 km/h ponad obowiązujący limit. Oznacza to, że urządzenia zaczynają rejestrować wykroczenia dopiero od 11 km/h powyżej dopuszczalnej prędkości. W praktyce wygląda to następująco:

w strefie 50 km/h zdjęcie może zostać wykonane od 61 km/h,

przy ograniczeniu do 90 km/h urządzenie zareaguje od 101 km/h.

To właśnie dlatego część kierowców, mimo niewielkiego przekroczenia prędkości, nigdy nie otrzymuje mandatu. Mało kto jednak wie, że w niektórych miejscach tolerancja może być jeszcze wyższa!

Tolerancja fotoradaru do 25 km/h

Jak wynika z informacji przytaczanych przez moto.pl, Główny Inspektorat Transportu Drogowego informował, że w zdecydowanej większości przypadków stosowany jest standardowy margines tolerancji przy rejestrowaniu wykroczeń. Nie jest to jednak zasadą.

W niektórych punktach próg rejestracji może być wyraźnie wyższy i sięgać nawet 25 km/h ponad dopuszczalną prędkość. Inspekcja nie ujawnia jednak, gdzie dokładnie obowiązują takie ustawienia, argumentując to koniecznością ochrony bezpieczeństwa ruchu drogowego i skuteczności systemu nadzoru.