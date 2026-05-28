Wpadł w szał i zdemolował Teslę byłej partnerki! Wszystko się nagrało

Dawid Piątkowski
2026-05-28 9:44

Sceny niczym z filmu rozegrały się w podziemnym garażu przy ul. Chłopskiej w Gdańsku. 33-latek miał w przypływie silnych emocji uszkodzić Teslę należącą do swojej byłej partnerki. Straty oszacowano na ponad 4 tysiące złotych. Wszystko zostało zarejestrowane przez monitoring. Kryminalni z Przymorza szybko namierzyli sprawcę, a mężczyzna usłyszał już zarzut zniszczenia mienia. Teraz grozi mu nawet 5 lat więzienia.

Autor: mat. policji/ Materiały prasowe
Zemsta na byłej partnerce. 33-latek zniszczył jej Teslę

Sceny jak z filmu na Pomorzu! 5 maja 2026 roku jedna z mieszkanek Gdańska zastała w garażu podziemnym przy ul. Chłopskiej swój pojazd w zdemolowanym stanie. Ktoś uszkodził pokrywę bagażnika luksusowej Tesli, a właścicielka samochodu natychmiast zgłosiła sprawę policji. Straty oszacowała na ponad 4 tysiące złotych.

Sprawą zajęli się kryminalni z Przymorza, którzy szybko rozpoczęli ustalanie, kto stoi za zniszczeniem auta.

- Kryminalni z Przymorza podjęli natychmiastowe działania i ustalili, że za zniszczenie samochodu odpowiedzialny jest 33-letni mieszkaniec Gdańska. Jak wynika z ustaleń, mężczyzna w chwili silnego wzburzenia emocjonalnego uszkodził auto byłej partnerki – relacjonują policjanci z Gdańska.

Wszystko wskazuje więc na to, że emocje po burzliwym związku wzięły górę. A 33-latek będzie musiał teraz odpowiedzieć za uszkodzenie mienia.

Zniszczył Teslę byłej partnerki i usłyszał zarzuty. Grozi mu nawet 5 lat więzienia

Na podstawie zgromadzonych dowodów śledczy przedstawili 33-latkowi zarzut uszkodzenia mienia. Za zniszczenie samochodu były partner właścicielki Tesli może teraz spędzić w więzieniu nawet 5 lat. Zgodnie z przepisami za tego typu przestępstwo grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

- Policjanci przypominają, że żadne emocje, nawet te najbardziej skrajne, nie usprawiedliwiają naruszania prawa i niszczenia cudzej własności – dodają mundurowi.

