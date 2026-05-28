Wpadł w szał i zdemolował Teslę byłej partnerki! Wszystko się nagrało

W Gdańsku rozegrały się dramatyczne sceny: 33-latek, kierowany silnymi emocjami, brutalnie zniszczył luksusową Teslę swojej byłej partnerki.

Nagrania z monitoringu ujawniły sprawcę, który uszkodził auto za ponad 4 tysiące złotych, a teraz grozi mu do 5 lat więzienia za zniszczenie mienia.

O szczegółach tego zdarzenia piszemy poniżej.

Zemsta na byłej partnerce. 33-latek zniszczył jej Teslę

Sceny jak z filmu na Pomorzu! 5 maja 2026 roku jedna z mieszkanek Gdańska zastała w garażu podziemnym przy ul. Chłopskiej swój pojazd w zdemolowanym stanie. Ktoś uszkodził pokrywę bagażnika luksusowej Tesli, a właścicielka samochodu natychmiast zgłosiła sprawę policji. Straty oszacowała na ponad 4 tysiące złotych.

Sprawą zajęli się kryminalni z Przymorza, którzy szybko rozpoczęli ustalanie, kto stoi za zniszczeniem auta.

- Kryminalni z Przymorza podjęli natychmiastowe działania i ustalili, że za zniszczenie samochodu odpowiedzialny jest 33-letni mieszkaniec Gdańska. Jak wynika z ustaleń, mężczyzna w chwili silnego wzburzenia emocjonalnego uszkodził auto byłej partnerki – relacjonują policjanci z Gdańska.

Wszystko wskazuje więc na to, że emocje po burzliwym związku wzięły górę. A 33-latek będzie musiał teraz odpowiedzieć za uszkodzenie mienia.

Zniszczył Teslę byłej partnerki i usłyszał zarzuty. Grozi mu nawet 5 lat więzienia

Na podstawie zgromadzonych dowodów śledczy przedstawili 33-latkowi zarzut uszkodzenia mienia. Za zniszczenie samochodu były partner właścicielki Tesli może teraz spędzić w więzieniu nawet 5 lat. Zgodnie z przepisami za tego typu przestępstwo grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

- Policjanci przypominają, że żadne emocje, nawet te najbardziej skrajne, nie usprawiedliwiają naruszania prawa i niszczenia cudzej własności – dodają mundurowi.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie