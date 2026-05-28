Jakich miejsc w pociągu lepiej unikać? Pasażerowie PKP najczęściej narzekają na jedną lokalizację

Rezerwacja biletów na pociąg. Komfort ma znaczenie

W sezonie letnim pociągi pękają w szwach, a zdobycie wolnej miejscówki bywa nie lada wyzwaniem. Wybierając się w daleką trasę, zwracamy uwagę nie tylko na koszty, ale i na ogólną wygodę przejazdu. Niestety, niefortunna decyzja przy zakupie biletu potrafi zrujnować nawet najciekawszą wycieczkę. Stali pasażerowie doskonale wiedzą, że jedna konkretna lokalizacja to gwarancja zszarganych nerwów i fizycznego zmęczenia. Jaka?

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Te dania Polacy najchętniej jedli w Warsie. Oto kulinarne hity PKP

6

Najgorsze miejsca w pociągu

Których miejsc w pociągach powinniśmy się bezwzględnie wystrzegać? Zdecydowanie najwięcej narzekań dotyczy siedzeń usytuowanych bezpośrednio przy łazience. Złudne poczucie swobody oraz bliskości wyjścia szybko pryska, gdy uświadamiamy sobie realia podróży. Pasażerowie skarżą się przede wszystkim na:

nieustanne wędrówki współpodróżnych,

dźwięk głośno zamykanych drzwi,

osoby czekające do WC tuż nad głową,

ogólny zgiełk,

a nierzadko też bardzo drażniące zapachy dobiegające z kabiny.

Lista kolejowych pułapek jest jednak znacznie dłuższa. Gdzie jeszcze nie warto spędzać wielogodzinnej trasy?

Fotele blisko wyjścia z pociągu. Hałas i ciągłe zamieszanie

Sporym błędem może okazać się również zajęcie fotela w sąsiedztwie głównych drzwi wejściowych do przedziału. Na stacjach pośrednich do środka wdziera się nieprzyjemny chłód, a poziom decybeli znacząco wzrasta. Dodatkowo podróżni przeciskający się z ciężkimi walizkami uniemożliwiają jakikolwiek wypoczynek.

Jazda pociągiem tyłem do kierunku jazdy. Zwróć na to uwagę przy zakupie biletu

Część urlopowiczów zupełnie nie zwraca na to uwagi, ale dla wielu osób siedzenie tyłem do kierunku jazdy to prawdziwa udręka. Wielogodzinna jazda w takim ułożeniu może wywołać:

zawroty głowy,

ogólne pogorszenie samopoczucia,

nagłe mdłości,

szybsze osłabienie organizmu.

Z tego powodu osoby wyjątkowo wrażliwe na bodźce powinny uważnie weryfikować układ miejsc w systemie rezerwacyjnym przed finalizacją transakcji.

Gdzie najlepiej usiąść w pociągu?

Gdzie zatem szukać optymalnych warunków do jazdy? Dobrym wyborem będą miejsca:

zlokalizowane dokładnie na środku wagonu,

usytuowane tuż przy oknie,

oddalone od przedsionków i węzłów sanitarnych,

skierowane przodem w stronę jazdy.

Dla poszukujących maksymalnego skupienia świetnym rozwiązaniem są wagony ze specjalną strefą ciszy, idealne dla osób pracujących z laptopem podczas długich kursów. Trzeba jednak pamiętać, że takie udogodnienie funkcjonuje wyłącznie w składach Pendolino.

Odwiedziliśmy czeskiego Warsa! Tak wygląda menu