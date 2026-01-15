57-latek z Lęborka w rękach policji. Nie uniknie więzienia za pedofilię

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2026-01-15 7:30

Lęborscy kryminalni zatrzymali 57-letniego mężczyznę skazanego na pobyt w więzieniu za przestępstwo o charakterze seksualnym popełnione wobec małoletniej osoby. Zatrzymany mieszkaniec powiatu lęborskiego spędzi za kratkami dwa lata.

Policja, kajdanki, przestępca, więzienie, areszt

i

Autor: Małopolska Policja/ Materiały prasowe
Super Express Google News

Szok w Lęborku: 57-latek skazany za pedofilię wpadł! Co ujawniło śledztwo?

57-latek z powiatu lęborskiego został skazany przez Sąd Rejonowy w Lęborku na karę dwóch lat pozbawienia wolności za przestępstwo na tle seksualnym popełnionym wobec małoletniego.

Dramat dziecka: Jak 57-latek wykorzystał internet?

Mężczyzna drogą elektroniczną nawiązał kontakt z osobą poniżej 15 roku życia i przesyłał jej treści pornograficzne oraz składał propozycje obcowania płciowego. Poszukiwania 57-latka, który nie miał stałego miejsca pobytu, były prowadzone od końca grudnia 2025 r.

Dwa lata za kratami

We wtorek (13 stycznia) kryminalni uzyskali informację, gdzie może przebywać i nad ranem zatrzymali go na terenie jednej z posesji w Lęborku. 57-latek już nie uniknie odpowiedzialności karnej i najbliższe dwa lata spędzi w więzieniu.

CZYTAJ TEŻ: Afera z krzyżem w Kielnie. Ostre słowa szefowej MEN. Nowacka mówiła o linczu i hucpie

Źródło: Pomorska Policja

Polecany artykuł:

Złodzieje mają nową metodę! Wchodzą do auta, jak do siebie
Sonda
Jak oceniasz poziom skuteczności polskiej policji?
Zabójstwo młodej kobiety w Krakowie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LĘBORK
POLICJA