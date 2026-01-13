Złodzieje mają nową metodę! Wchodzą do auta, jak do siebie

Złodzieje samochodów w Polsce stosują nową, podstępną metodę, która wykorzystuje nieuwagę kierowców.

Metoda "na monetę" pozwala złodziejom na łatwy dostęp do wnętrza pojazdu.

Dowiedz się, jak chronić swój samochód przed nową taktyką i co zrobić, aby uniknąć kradzieży!

Kradzieże samochodów w Polsce

Choć statystyki pokazują, że kradzieży samochodów w Polsce jest dziś mniej niż jeszcze kilkanaście lat temu, problem wciąż pozostaje aktualny i dotyka wielu kierowców. Złodzieje nie rezygnują z tego procederu, a wręcz przeciwnie – stale udoskonalają swoje metody, wykorzystując nowoczesną technologię i chwilę nieuwagi właścicieli. Coraz częściej działają szybko i niemal niezauważalnie, wchodząc do aut tak, jakby mieli do nich pełne prawo. Nowa metoda budzi niepokój, bo sprawia, że kradzież może wyglądać jak zwykłe otwarcie własnego samochodu.

Metoda "na monetę" zalewa Polskę. Kradzieży coraz więcej

Metoda "na monetę" jest stosunkowo nowa, więc mało kto wie na jakiej zasadzie działa, a okazuje się, że jest banalnie prosta i prawdopodobnie w tym tkwi jej "sekret". Złodzieje umieszczają monetę lub inną cienką blachę pod klamką samochodu, najczęściej po stronie pasażera. Taki prosty zabieg zakłóca działanie centralnego zamka w wielu nowoczesnych modelach aut – drzwi nie blokują się prawidłowo, mimo że kierowca wrzuca je pilotem i odchodzi w przekonaniu, że auto jest zabezpieczone.

Efekt? Samochód pozostaje niezamknięty lub tylko częściowo zaryglowany, co sprawia, że złodzieje bez problemu mogą wejść do środka kilka godzin później, kiedy właściciel już dawno odjechał. Najczęściej nie chodzi o sam pojazd, lecz o wartościowe rzeczy pozostawione w środku – portfele, elektronika czy dokumenty.

W związku z coraz częstszymi kradzieżami aut "na monetę" pamiętaj o kilku kwestiach zanim opuścisz swój pojazd:

Sprawdź zamknięcie drzwi ręcznie po zamknięciu pilota

Obejrzyj klamki i okolice auta przed odjazdem

Nie zostawiaj w środku samochodu cennych przedmiotów

kontaktuj się z policją, jeśli widzisz monety w klamce lub masz podejrzenia, że twoje auto mogło być "testowane".