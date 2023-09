Sopot i Opole śpiewa to bezbłędnie. Też potrafisz? Sprawdź się w QUIZIE z teksami piosenek!

Co powiedziała 74-latka?

Gdynia. 38-latek z nożem gonił dzieci. Bezdomnego zatrzymała policja

Gonił dzieci z nożem, wcześnie miał zaczepiać kobiety - policja w Gdyni zatrzymała podejrzanego o przestępstwo 38-latka. Mundurowi otrzymali informacje o niebezpiecznym mężczyźnie w czwartek, 31 sierpnia, a domniemany sprawca miał się dopuścić ataku na milusińskich na terenie jednej z dzielnic Gdyni - Witominie. Po przesłuchaniu świadków biorący udział w czynnościach funkcjonariusz, że poszukiwany pasuje rysopisem do znajomego mu bezdomnego. Policjanci ruszyli w związku z tym na ulice, a w czasie patrolu w dniu 1 września zauważyli podejrzanego 38-latka, który został zatrzymany i przewieziony do komendy. - W sobotę (2 września - przyp.red.) zatrzymany usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa. Decyzją sądu zastosowano wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo 38-latkowi grozi do 2 lat pozbawienia wolności - informuje Komenda Miejska Policji w Gdyni.