Porwanie, pobicie i kradzież. Sceny grozy w Kartuzach

W niedzielę (8 czerwca) policjanci w Kartuzach otrzymali informację, że na Szpitalny Odział Ratunkowy zgłosił się 33-latek, który najprawdopodobniej został pobity przez czterech mężczyzn.

Według 33-latka nieznany mu mężczyzna miał podejść do niego przy jednym ze sklepów w Kartuzach i uderzyć go, a następnie trzech kolejnych mężczyzn zmusiło go do wejścia do pojazdu. Poszkodowany mężczyzna miał zostać wywieziony nad jedno z jezior znajdujących w Kartuzach, a następnie pobity. Skradziono mu również telefon komórkowy.

Sprawą natychmiast zajęli się policjanci, którzy zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringów i zebrali odpowiedni materiał dowodowy, pozwalający na zatrzymanie sprawców rozboju. Pierwszy z nich został zatrzymany w środę (11 czerwca) w Gdyni przez kartuskich kryminalnych. W trakcie zatrzymania okazało się, że mężczyzna ma przy sobie amfetaminę i jeden nabój. Następnego dnia kryminalni zatrzymali w związku z tą sprawą kolejne 3 osoby. Podejrzani to mężczyźni w wieku od 22 do 39 lat. Wczoraj usłyszeli już zarzuty. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Pomorska Policja

