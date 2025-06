Ponad 24 tysiące policjantów i ponad 1500 zatrzymanych. Pokazali szczegóły spektakularnej akcji

Ogólnopolska akcja policji: Tysiące funkcjonariuszy w poszukiwaniu przestępców

KGP poinformowała nas w komunikacie, że w dniach 9 i 10 czerwca 2025 roku policjanci z naszego kraju przeprowadzili zakrojoną na szeroką skalę akcję, której celem było zatrzymanie osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. W działaniach wzięło udział ponad 24 tysiące funkcjonariuszy, a koordynacją zajęło się Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji.

Jakie były główne założenia? Podczas akcji policjanci skupili się na lokalizowaniu i zatrzymywaniu osób poszukiwanych na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia wydanych przez polskie sądy i prokuratury. Działania te miały na celu poprawę bezpieczeństwa w kraju oraz zwiększenie skuteczności egzekwowania prawa.

Ponad 1500 zatrzymanych i cudzoziemcy z nakazami wydalenia

W wyniku dwudniowych działań policjanci zlokalizowali i zatrzymali łącznie 1567 osób poszukiwanych przez polskie organy ścigania i wymiar sprawiedliwości. Wśród zatrzymanych znaleźli się nie tylko obywatele Polski, ale również 153 cudzoziemców.

Akcja prowadzona była we współpracy z Komendą Główną Straży Granicznej, co pozwoliło na sprawdzenie legalności pobytu cudzoziemców na terenie Polski. W wyniku tych działań ujawniono i zatrzymano 139 osób, wobec których skierowano wnioski o wydalenie w związku z nielegalnym pobytem na terytorium naszego kraju.

Przygotowania do akcji prowadzone były przy współpracy wielu jednostek i komórek organizacyjnych Policji, w tym Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Centralnego Biura Śledczego Policji. Dzięki temu możliwe było skuteczne planowanie i koordynacja działań na terenie całego kraju.

Sama akcja przebiegała dynamicznie i prowadzona była w różnych miejscach, również trudnodostępnych. Policjanci musieli zachować szczególne środki ostrożności, aby zapobiec ucieczkom, które podejmowali poszukiwani.

Zatrzymanie sprawcy zabójstwa na Śląsku i osoby z narkotykami

Rzeczniczka Komendy Głównej Policji wyróżniła m.in. rozwiązanie sprawy sprzed 11 lat. Jednym z efektów akcji było zatrzymanie przez śląskich "łowców głów” 59-letniego sprawcy zabójstwa, do którego doszło w 2014 roku. To pokazuje, że policja nie zapomina o nierozwiązanych sprawach i dąży do ujęcia sprawców nawet po wielu latach.

Na terenie garnizonu dolnośląskiego zatrzymano osobę poszukiwaną, która posiadała przy sobie substancje odurzające i środki psychotropowe. To pokazuje, że akcja miała na celu zatrzymanie osób poszukiwanych za poważne przestępstwa, ale również eliminowanie zjawisk patologicznych i przestępczości narkotykowej.

Pseudokibic ukrywał się w zachodniej Europie

W działaniach czynnie uczestniczyli również funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, którzy wspólnie z krakowskimi „poszukiwaczami” zatrzymali mężczyznę powiązanego ze środowiskiem pseudokibiców. Ten ukrywał się w jednym z krajów zachodniej Europy, a poszukiwany był za przestępstwa narkotykowe. Policjanci zachowali czujność i zatrzymali mężczyznę tuż po powrocie do Polski. To pokazuje, że polska policja potrafi skutecznie współpracować z kolegami z zagranicy.

Akcja ta zrealizowana została w ramach cyklicznych, ogólnopolskich działań służb mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa w naszym kraju - podkreśliła insp. Katarzyna Nowak, rzeczniczka prasowa KGP.

Pod materiałem znajdziecie galerię ze zdjęciami z ogólnopolskiej akcji policji. Funkcjonariusze pokazali na nich naprawdę dużo!

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].