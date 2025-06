Gigantyczna akcja stołecznej policji. Ruszyli po poszukiwanych przestępców, zatrzymali ponad 120 osób!

Ponad 1700 policjantów z garnizonu stołecznego Policji wzięło udział w ogólnopolskiej akcji przeprowadzonej w dniach 9-10 czerwca 2025 roku. Celem akcji było zatrzymanie osób poszukiwanych na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia wydanych przez polskie sądy i prokuratury. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handel narkotykami, oszustwa, kradzieże z włamaniem – to tylko część przestępstw, za jakie poszukiwani byli przestępcy objęci krajową akcją poszukiwawczą, która była koordynowana przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji. Efektem działań funkcjonariuszy z garnizonu stołecznego było m.in. zatrzymanie 127 osób poszukiwanych i sporządzenie 13 wniosków o wydalenie cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce.

W dwudniowej akcji udział wzięło ponad 1700 policjantów z garnizonu stołecznego, którzy w wyniku intensywnych działań zatrzymali 127 osób poszukiwanych, w tym 3 z nich czerwoną notą Interpolu. Wśród zatrzymanych byli podejrzani lub oskarżeni o popełnienie przestępstw, ale również skazani na kary pozbawienia wolności. Trafili oni już do aresztów śledczych lub zakładów karnych, gdzie spędzą najbliższe miesiące lub lata. W ramach działań zatrzymano 87 obywateli Polski, a także 40 obcokrajowców, którzy ukrywali się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości.

Działania prowadzone były w ścisłej koordynacji z Komendą Główną Straży Granicznej, której jednostki terenowe były bezpośrednio włączone w to przedsięwzięcie. Jednym z celów akcji było bowiem sprawdzenie legalności pobytu cudzoziemców na terenie naszego kraju. Wynikiem tego elementu akcji było sporządzenie 13 wniosków o wydalenie cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce.

Jak przygotowano akcję poszukiwawczą?

Przygotowanie akcji zajęło funkcjonariuszom kilka tygodni. W tym czasie, przy pełnej współpracy pionów kryminalnych i prewencyjnych Komendy Stołecznej Policji, Komend Rejonowych, Powiatowych oraz Komisariatów Specjalistycznych Policji wykonywane były czynności służbowe zmierzające do wyselekcjonowania wśród wszystkich osób poszukiwanych widniejących w policyjnych bazach, tych, którzy przebywają na terytorium Polski. Skrupulatne czynności przy użyciu najnowszych technologii oraz pełne zaangażowanie funkcjonariuszy pozwoliły na wytypowanie ponad 1000 adresów i odwiedzili ponad 500 miejsc grupowania się obcokrajowców, gdzie natrafiono na osoby poszukiwane listami gończymi, nakazami doprowadzenia, czy zarządzeniami o ustalenie miejsca pobytu.

Czym jest list gończy?

List gończy to najwyższa forma poszukiwań, który wydawany jest wtedy, gdy wszystkie inne okazały się nieskuteczne. Wydawany jest przez sąd lub prokuraturę w stosunku do osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub osób zbiegłych samowolnie z aresztu lub więzienia oraz tych, którzy nie stawili się na odbycie kary pozbawienia wolności po uprawomocnieniu się wyroku skazującego lub nie powrócili do więzienia po upływie przepustki lub przerwy w odbyciu kary pozbawienia wolności, celem przymusowego doprowadzenia do zakładu karnego.

Nakaz doprowadzenia dotyczy osób skazanych, które nie stawiły się do zakładu karnego, celem odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności. Zaś zarządzenia sądu lub prokuratora w celu ustalenia miejsca pobytu ukierunkowane są na ustalenie miejsca pobytu osób, których obecność jest niezbędna do dalszych czynności procesowych.