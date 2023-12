Horror nad morzem. Spłonął domek letniskowy, w środku znaleziono zwęglone ciało

Makabryczne odkrycie w domku letniskowym. W środku znaleziono zwęglone zwłoki

Do pożaru doszło ok. godz. 3.30 w nocy z soboty na niedzielę (2/3 listopada) przy ul. Jantarowej w nadmorskim Mielenku w powiecie koszalińskim (Zachodniopomorskie). Ogniem zajął się cały domek letniskowy oraz zaparkowany przy nim samochód. - Po przeszukaniu pomieszczeń budynku objętego pożarem, odnaleziono zwęglone ciało – powiedział mł. bryg. Kubiak. Oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, nadkom. Monika Kosiec, przekazała PAP, że policja ustala tożsamość ofiary. Sprawdza, do kogo należał całoroczny domek letniskowy, w którym doszło do pożaru. W akcji gaśniczo-ratowniczej brało udział aż osiem zastępów straży pożarnej.

