Niesłychany pech 39-letniej pieszej! Huknął w nią seat zepchnięty z drogi

Centrum Gdyni już nigdy nie będzie takie samo. Kultowy parkiet wyburzono. Co w zamian?

Wypadek pod Kartuzami. 39-letnia piesza staranowana przez seata

39-letnia piesza została potrącona pod Kartuzami, gdy szła poboczem. W wypadku, do którego doszło w piątek, 1 grudnia, przed godz. 16, zostało również poszkodowana kierująca seatem, dlatego obie kobiety trafiły do szpitala. Jak wstępnie informuje policja, potencjalnym sprawcą nieszczęścia jest jednak prowadzący kię mężczyzna, który chwilę wcześniej przejeżdżał przez Miszewko, miejsce zdarzenia, podróżując w kierunku Gdyni. Kierujący miał zjechać nagle na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z prawidłowo poruszającym się seatem, po tym jak prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Siła odrzutu była tak duża, że drugi z pojazdów zjechał na pobocze, taranując 39-latkę.

- Mundurowi wyjaśniają dokładne okoliczności wypadku - informuje sierżantka Aldona Naczk, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach.