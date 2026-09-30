Hotele przy samej plaży. To perełki polskiej turystyki

Nadmorskie hotele coraz bardziej popularne

Polskie wybrzeże od lat przyciąga turystów nie tylko szerokimi plażami i nadmorskimi kurortami, ale także bogatą bazą hotelową. Wzdłuż Bałtyku można znaleźć zarówno kameralne pensjonaty, jak i duże, luksusowe obiekty oferujące baseny, SPA, restauracje czy rozbudowane strefy rekreacyjne. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się hotele położone bezpośrednio przy plaży, gdzie morze jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Choć w ostatnim czasie głośno jest o nadmorskim hotelu Gołębiewski w Pobierowie, to okazuje się, że to niejedyna perełka nad naszym wybrzeżem.

Nie tylko Gołębiewski w Pobierowie

Choć hotel Gołębiewski Pobierowo przyciąga uwagę imponującą skalą, nie jest jedynym wyjątkowym hotelem położonym tuż przy Bałtyku. Na polskim wybrzeżu znajdziemy także inne obiekty - jakie? Między innymi Sofitel Grand Sopot.

Hotel z historią tuż przy plaży

Sofitel Grand Sopot to jeden z najbardziej znanych hoteli w Trójmieście. Obiekt znajduje się przy samej plaży, w bezpośrednim sąsiedztwie sopockiego mola. To właśnie położenie sprawia, że jest chętnie wybierany przez osoby, które chcą połączyć wypoczynek nad morzem ze zwiedzaniem i korzystaniem z atrakcji miasta. Hotel wyróżnia się również historią i charakterystyczną architekturą - przez lata wpisał się w krajobraz Sopotu i stał się jednym z symboli nadmorskiego kurortu.

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Gołębiewski Pobierow vs Mercure Szczyrk Resort. Hotelowy giganci na zdjęciach

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Kołobrzeska perła nad morzem

Marine Hotel by Zdrojowa to kolejne miejsce nad polskim morzem, które znajduje się w uzdrowiskowej części miejscowości, tuż przy plaży. Nowoczesny obiekt został zaprojektowany z myślą o osobach szukających wypoczynku, a jego dużym atutem są pokoje i apartamenty z widokiem na Bałtyk.

Ile kosztuje nocleg w hotelach przy plaży?

Pobyt w hotelu położonym tuż przy plaży zwykle wiąże się z wyższym wydatkiem niż nocleg w obiekcie oddalonym od morza. Ceny zależą przede wszystkim od terminu, standardu pokoju, liczby osób oraz wybranego pakietu.

W sezonie wakacyjnym, podczas długich weekendów czy świąt stawki mogą być zdecydowanie wyższe, natomiast poza sezonem łatwiej znaleźć atrakcyjne oferty.

W przypadku najbardziej luksusowych obiektów nad Bałtykiem cena za noc może sięgać nawet kilkuset lub ponad tysiąca złotych, ale w zamian goście otrzymują nie tylko lokalizację, lecz także dostęp do dodatkowych udogodnień, takich jak SPA, baseny czy restauracje.

Hotel Gołębiewski poza sezonem. Takie są ceny