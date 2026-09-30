Kiedy przestawiamy zegarki na czas zimowy?

W 2026 roku zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi w nocy z soboty 24 na niedzielę 25 października. O godzinie 3:00 wskazówki zegarów cofniemy na godzinę 2:00. Osoby korzystające ze smartfonów, komputerów czy smartwatchy zazwyczaj nie muszą robić nic. Urządzenia podłączone do internetu automatycznie dostosują godzinę. W przypadku tradycyjnych zegarków zmianę trzeba będzie wykonać samodzielnie.

To będą ostatnie tygodnie czasu letniego

Do zmiany czasu pozostało już więc tylko kilka tygodni. Obecnie obowiązuje jeszcze czas letni, który wprowadzono w ostatnią niedzielę marca. Wówczas zegarki zostały przesunięte z godziny 2:00 na 3:00.

Dlaczego przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu ma przede wszystkim historyczne uzasadnienie związane z lepszym wykorzystaniem światła dziennego. W Polsce czas letni i zimowy obowiązuje od wielu lat, a terminy zmian są obecnie skoordynowane z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Od lat pojawiają się jednak dyskusje dotyczące rezygnacji z przestawiania zegarków. Zwolennicy pozostawienia jednego czasu wskazują m.in. na wygodę i brak konieczności dostosowywania się dwa razy w roku. Jednocześnie nie doszło dotąd do ostatecznego zakończenia tej praktyki.

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Zmiana czasu może wpływać na zdrowie

Dodatkowa godzina snu po cofnięciu zegarków może być dla wielu osób przyjemną zmianą. Jednocześnie organizm potrzebuje czasem kilku dni, aby przyzwyczaić się do nowego rytmu. Szczególnie odczuwalne może być natomiast to, że po południu i wieczorem szybciej zapada zmrok. Dodatkowo zmiana godziny może przejściowo powodować większą senność, problemy z koncentracją, rozdrażnienie czy trudności z zasypianiem o nowej porze. Szczególnie odczuwalne może być to u osób, które mają już nieregularny rytm snu.