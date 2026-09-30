88-latka uderzyła głową o studzienkę kanalizacyjną. Tragiczna śmierć w Malborku!

Tragiczny wypadek na przebudowywanej ulicy. 88-latka zmarła w szpitalu

W poniedziałkowe popołudnie przy ul. Stare Miasto w Malborku doszło do wypadku z udziałem 88-letniej mieszkanki miasta. Seniorka przewróciła się na obszarze, gdzie prowadzone są prace budowlane. Poszkodowana trafiła do szpitala, gdzie rozpoczęła się walka o życie kobiety.

Malborscy policjanci zostali powiadomieni o zdarzeniu 28 września. Z ich wstępnych ustaleń wynika, że 88-latka weszła na teren prac prowadzonych przy ul. Stare Miasto, która od wielu miesięcy jest przebudowywana.

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- W dniu 28 września 2026 roku około godziny 14:45 malborscy policjanci dostali zgłoszenie o zdarzeniu, do którego doszło na ul. Stare Miasto w Malborku.Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, iż 88-letnia mieszkanka Malborka, weszła na teren budowy. Idąc chodnikiem, który znajdował się w rozbudowie straciła równowagę w wyniku czego się przewróciła - informuje st. sierż. Ewelina Pawelska. KPP Malbork.

Na miejsce natychmiast wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego. Ratownicy udzielający pomocy starszej kobiecie zdecydowali o przewiezieniu jej do szpitala. Na miejscu zdarzenia pracowała również grupa operacyjna wraz z technikiem kryminalistyki. W toku dalszych czynności ustalono jednak, że kobieta zmarła po przewiezieniu do placówki medycznej.

Trwa przebudowa ul. Stare Miasto. Śledczy sprawdzą zabezpieczenie terenu

Jak informuje policja, trwają czynności zmierzające do dokładnego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Śledczy sprawdzą również, w jaki sposób zabezpieczono teren prowadzonych prac budowlanych.

- Prokurator zlecił wykonanie sekcji zwłok. Prowadzone są czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratora - dodaje st. sierż. Ewelina Pawelska. KPP Malbork.

Przebudowa ul. Stare Miasto, gdzie doszło do tragicznego zdarzenia, rozpoczęła się we wrześniu 2025 roku i obejmuje również ul. Piłsudskiego. Obecnie roboty prowadzone są w rejonie Bramy Garncarskiej. Zgodnie z zapowiedziami Urzędu Miasta Malborka inwestycja powinna zakończyć się do końca października.