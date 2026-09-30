29-latek postrzelony w okolicę brzucha w Gdańsku! Policja zatrzymała podejrzanego

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-09-30 8:09

Policjanci zatrzymali 33-letniego gdańszczanina podejrzanego o postrzelenie 29-latka. Do dramatycznego zdarzenia doszło w miniony weekend przy ul. Ogarnej w Gdańsku. Tuż przed północą napastnik, najprawdopodobniej przy użyciu broni czarnoprochowej, postrzelił mężczyznę w okolice brzucha, a następnie uciekł. Ranny 29-latek trafił do szpitala. Szczegóły poniżej.

Bok radiowozu z napisem Policja. O zatrzymaniu sprawcy postrzelenia w Gdańsku przeczytasz na SE.
Autor: mat. policji/ Materiały prasowe
  • Policja w Gdańsku zatrzymała 33-letniego mężczyznę podejrzanego o szokujące postrzelenie 29-latka, do którego doszło w miniony weekend przy ul. Ogarnej.
  • Ofiara z raną brzucha trafiła do szpitala; napastnik użył najprawdopodobniej broni czarnoprochowej, na którą nie trzeba mieć zezwolenia, a następnie uciekł.
  • O szczegółach piszemy poniżej.

Strzały przy ul. Ogarnej w Gdańsku. 29-latek został ranny

Jak informuje portal Trojmiasto.pl, policjanci zatrzymali 33-letniego gdańszczanina podejrzanego o postrzelenie 29-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło w piątek, 25 września. Około północy policja otrzymała zgłoszenie dotyczące niepokojącego zdarzenia przy ul. Ogarnej w Gdańsku. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole.

29-latek został postrzelony w okolice brzucha. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że napastnik najprawdopodobniej użył broni czarnoprochowej, na którą nie jest wymagane zezwolenie, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Na razie nie wiadomo jednak, czy do postrzelenia doszło w przestrzeni publicznej, czy też dramat rozegrał się w jednym z mieszkań. W chwili udzielania pomocy medycznej poszkodowany był przytomny. Następnie został przetransportowany do szpitala.

Policjanci zabezpieczyli monitoring i przesłuchali świadków. Wytypowali podejrzanego

Na miejscu pracowali śledczy, technik kryminalistyki oraz policjanci z okolicznych komisariatów. Funkcjonariusze zabezpieczyli zapis z monitoringu, zgromadzili ślady, które mogły pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia, a także przesłuchali świadków. Zebrany materiał pozwolił policjantom ustalić tożsamość mężczyzny podejrzewanego o postrzelenie 29-latka. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji II w Gdańsku, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście, prowadzą dalsze czynności w tej sprawie.

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