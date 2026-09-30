Tajemnicza substancja na plażach nad Bałtykiem. Służby zamykają wybrzeże i wydają pilny alert

Zamknięto plaże w Ustce. Tajemnicza substancja na brzegu

Zanieczyszczenie odkryto w poniedziałek na plażach na blisko 50-kilometrowym odcinku wybrzeża. Substancja ropopochodna została wyrzucona przez Bałtyk na brzeg od Rowów w województwie pomorskim aż po Rusinowo na Pomorzu Zachodnim.

Ze względu na zagrożenie Urząd Morski w Słupsku podjął decyzję o zamknięciu plaż w Ustce. Zakaz pozostanie w mocy do momentu usunięcia zanieczyszczeń z brzegu. Służby przestrzegają przed wchodzeniem na zamknięty teren oraz zbliżaniem się do substancji znajdującej się na plaży.

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Słupsku. Apel o ostrożność

We wtorek, 29 września, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób znajdujących się na terenie powiatu słupskiego. W komunikacie przekazano informację o zamknięciu plaż w Ustce i zaapelowano o ostrożność.

– Plaże w Ustce są zamknięte z powodu zanieczyszczenia brzegu. Nie zbliżaj się do zanieczyszczonego obszaru. Śledź komunikaty Urzędu Gminy Ustka – przekazano w alercie RCB.

Plaże będą zamknięte do momentu usunięcia z brzegu substancji ropopochodnej.

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