Tajemnicza substancja na plażach nad Bałtykiem. Służby zamykają wybrzeże i wydają pilny alert

Źródło PAP
Źródło PAP
D.P
2026-09-30 9:02

Niepokojącego odkrycia dokonano na plażach nad Bałtykiem. Na niemal 50-kilometrowym odcinku wybrzeża pojawiła się substancja ropopochodna, którą morze wyrzuciło na brzeg. Plaże w Ustce zostały zamknięte, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców powiatu słupskiego. Służby apelują, by nie zbliżać się do zanieczyszczonego terenu.

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Autor: Pixabay.com

Zamknięto plaże w Ustce. Tajemnicza substancja na brzegu

Zanieczyszczenie odkryto w poniedziałek na plażach na blisko 50-kilometrowym odcinku wybrzeża. Substancja ropopochodna została wyrzucona przez Bałtyk na brzeg od Rowów w województwie pomorskim aż po Rusinowo na Pomorzu Zachodnim.

Ze względu na zagrożenie Urząd Morski w Słupsku podjął decyzję o zamknięciu plaż w Ustce. Zakaz pozostanie w mocy do momentu usunięcia zanieczyszczeń z brzegu. Służby przestrzegają przed wchodzeniem na zamknięty teren oraz zbliżaniem się do substancji znajdującej się na plaży.

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Słupsku. Apel o ostrożność

We wtorek, 29 września, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób znajdujących się na terenie powiatu słupskiego. W komunikacie przekazano informację o zamknięciu plaż w Ustce i zaapelowano o ostrożność.

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– Plaże w Ustce są zamknięte z powodu zanieczyszczenia brzegu. Nie zbliżaj się do zanieczyszczonego obszaru. Śledź komunikaty Urzędu Gminy Ustka – przekazano w alercie RCB.

Plaże będą zamknięte do momentu usunięcia z brzegu substancji ropopochodnej.

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