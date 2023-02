Huragan nad Polską siał spustoszenie. Setki tysięcy osób bez prądu. Gdzie jest najgorzej?

Niesamowite spotkanie z łosiem na Pomorzu! To nagranie trzeba zobaczyć

Mieszkaniec Gdyni zrobił TO z figurką Maryi! Szokujące tłumaczenie mężczyzny

Co dalej z Pawłem P.?

Huragan nad Polską. Tysiące mieszkań bez prądu

Pierwsze dane po przejściu wichury są zatrważające. - Według stanu na godz. 6:00 bez prądu pozostaje ok. 205 tys. odbiorców, najwięcej - pomorskie - ok. 129 tys., mazowieckie - 20,8 tys., zachodniopomorskie - 11,3 tys., podkarpackie - 8,3 tys., warmińsko-mazurskie -7 tys. - wyliczył wiceszef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak we wpisie na Twitterze. Nie wiadomo, jak długo potrwa usuwanie skutków silnego wiatru.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej rozesłał w piątek wieczorem wszystkim mieszkańcom kraju smsy z ostrzeżeniami. - Uwaga! Dziś i jutro (17/18.02) silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawach prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr – czytamy w komunikacie. Jednocześnie wprowadzone zostały alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Wieści o walce ze skutkami orkanu Otto spływały już od piątku wieczorem. Wiatr, który w porywach osiągał prędkość nawet 125 km/h najwięcej szkód poczynił na wybrzeżu.

Przerwy w dostawach prądu można śledzić na bieżąco TUTAJ.

#SilnyWiatr, wg stanu na godz. 6:00 bez prądu pozostaje ok. 205 tys. odb., najwięcej - pomorskie-ok.129 tys., mazowieckie-20,8 tys., zachpom-11,3 tys., podkarpackie-8,3 tys., warmińsko-maz-7 tys.— Marek Kubiak (@Kubiak_Marek64) February 18, 2023