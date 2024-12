Ile będą kosztowały nas tegoroczne święta? Prognozy nie napawają entuzjazmem

Z całą pewnością nie spotka nas taki szok jak w zeszłym roku [...] Jeżeli mówimy o czterech osobach, sama Wigilia to jest koszt w okolicach 550 zł. Jeżeli uwzględniamy prezenty, to zazwyczaj jest to powyżej 1000 złotych - stwierdził w Radiu RMF24 ekonomista Marek Zuber.