Co to znaczy?

Ostrzeżenie IMGW na poniedziałek, 16 grudnia 2024

Potwierdzają się nieciekawe prognozy dla Polski. Początek tygodnia miał przynieść silne wichury i burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdza to na mapie z alertami. IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed silnym wiatrem dla:

części woj. podlaskiego,

warmińsko-mazurskiego,

pomorskiego,

powiatu sławieńskiego w woj. zachodnio-pomorskim.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 60 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu - podaje IMGW.

Silny wiatr w niemal całej Polsce

Ostrzeżenia obowiązują w poniedziałek do godz. 17, a w powiecie sławieńskim do godz. 14. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zalecana jest duża ostrożność i przestrzeganie wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Ponadto IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem we wszystkich województwach z wyjątkiem woj. lubuskiego. Województwo mazowieckie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, świętokrzyskie i łódzkie jest objęte ostrzeżeniem w całości. - Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h lub 60 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu i północnego zachodu - wyjaśnili synoptycy z IMGW.

Alarm IMGW. Chodzi o roztopy! 16.12.2024

Zostały również wydane ostrzeżenia I stopnia przed roztopami w województwie małopolskim w powiecie gorlickim, nowosądeckim, nowotarskim i tatrzańskim oraz w województwie śląskim w powiecie żywieckim, cieszyńskim i bielskim.

Ostrzeżenia obowiązują do poniedziałku godziny 18. Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej. Do apeli o ostrożność przyłączają się również nasi dziennikarze. Prognozy i informacje o utrudnieniach będziemy aktualizować w naszym serwisie.