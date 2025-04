Pruszcz Gdański. Akcja służb i ewakuacja bloku. Chodzi o podejrzane przedmioty

Podejrzane przedmioty, który mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, znaleziono w piwnicy bloku w Pruszczu Gdańskim. Działania policji i straży pożarnej w budynku rozpoczęły się we wtorek, 1 kwietnia, w godzinach popołudniowych i trwały do ok. godz. 22 - na ten czas trzeba było ewakuować wszystkich mieszkańców, ale wszyscy wrócili już do swoich domów.

- Na miejscu pracowali m.in. policyjni technicy i pirotechnicy, którzy zabezpieczyli przedmioty. Dalsze badania wykażą, czy mogły one być niebezpieczne dla ludzi - analiza trwa. Na razie nie możemy również powiedzieć, do kogo należą, bo sprawa została objęta prokuratorskim śledztwem, więc liczymy, że wszystko uda się wyjaśnić w toku postępowania - powiedział "Super Expressowi" mł. asp. Karol Kościuk, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim.

Do sprawy będziemy wracać.