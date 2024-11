Podskórna, endoskopowa mastektomia z jednoczasową rekonstrukcją piersi polegała na usunięciu tkanki piersiowej, przy jednoczesnym zachowaniu skóry oraz brodawki sutkowej za pomocą endoskopu, czyli cienkiego elastycznego narzędzia z kamerą. Rekonstrukcja piersi polegała na wszczepieniu implantu podskórnie na mięsień piersiowy. Co istotne, za pomocą endoskopu, jako chirurdzy, mogliśmy precyzyjnie operować poprzez niewielkie nacięcia, co zminimalizuje blizny, a także przyspieszy powrót do sprawności naszej pacjentki.