Jak zarobić na wyborach? Zobacz, ile można wyciągnąć w Gdyni

Ostatnie wybory samorządowe odbyły się pod koniec drugiej dekady XXI wieku, w październiku 2018 roku. Poprzedni parlament zmienił długość kadencji samorządów z dotychczasowych 4 na 5 lat. Według kalendarza wyborczego kolejne głosowanie w wyborach samorządowych miało mieć miejsce jesienią ub. roku. Z powodu przypadających w tym okresie wyborów parlamentarnych poprzedni rząd podjął decyzję o zmianie terminu wyborów samorządowych. Po co? Terminy obu wyborów nakładałyby się na siebie. Tym sposobem kadencje samorządów, wybranych w 2018 roku, zostały wydłużone do 30 kwietnia 2024 roku.

Wiele osób pracuje w komisjach wyborczych przy okazji każdych wyborów. To nie tylko praca na rzecz lokalnej demokracji, ale również odpowiednia gratyfikacja finansowa. Podczas wyborów samorządowych zryczałtowana dieta członka obwodowej komisji wyborczej wyniesie:

900 zł dla przewodniczącego,

800 zł dla zastępcy przewodniczącego,

700 zł dla członka komisji.

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej podczas wyborów samorządowych w Gdyni?

Regulują to przepisy Kodeksu wyborczego. Zgodnie z art. 182 § 2 ustawy Kodeks wyborczy to komisarz wyborczy powołuje członków komisji spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych albo upoważnione przez nich osoby. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji przez komitety wyborcze musi być dokonane najpóźniej do 8 marca 2024 roku w godzinach pracy Urzędu Miasta Gdyni, tzn. do godz. 16.00, w pokoju 215 (pełnomocników komitetów wyborczych zachęcamy do wcześniejszego telefonicznego umówienia pod nr 58 66 88 611).

By dopełnić formalności trzeba zwrócić uwagę na wymagania zawarte w uchwale nr 26/2024 Państwowej Komisji Wyborczej, dostępnej na stronie PKW oraz w BIP Urzędu Miasta Gdyni.

Osoba będąca kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej musi spełnić szereg warunków, musi wyrazić na to zgodę, a ponadto:

musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia,

może zostać zgłoszona do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje.

Zgłoszenia należy złożyć w oryginale osobiście/pocztą lub za pośrednictwem platformy e-PUAP opatrzone podpisem profilu zaufanego/kwalifikowanym (kserokopie/skany itp. nie zostaną uwzględnione). Należy pamiętać o podaniu w zgłoszeniu numeru obwodowej komisji wyborczej w Gdyni.

- informuje portal Gdynia.pl.