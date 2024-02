"My Słowianie" obchodzi jubileusz. To impreza tylko dla prawdziwych fanów Cleo!

Najpierw dwa zabójstwa, teraz to! Ksiądz zszokował wiernych. "Nigdy jeszcze czegoś takiego nie przeżyłem"

Cleo w Gdańsku

Meet & Greet VIP to niepowtarzalna okazja, by spotkać się z Cleo i poczuć się jak prawdziwy VIP. W cenie biletu na to wydarzenie wszyscy fani oprócz koncertu wezmą udział w bliskim spotkaniu z gwiazdą.

spotkanie z Cleo,

zdjęcie z Cleo,

upominek – niespodziankę

voucher ze zniżką na wszystkie wydarzenia organizowane przez Adria Art.

Oddzielnie trzeba zapłacić za udział w koncercie. Wejściówki na koncert są sprzedawane osobno. Spotkanie z Cleo odbywa się po zakończeniu koncertu. Tylko Ci, którym uda się dostać wejściówki mają szansę na zdjęcie i zamienienie kilku zdań.

Cleo, czyli Pierwsza Słowianka RP i kobieta wielu talentów! Z okazji jubileuszu 10 lat od premiery przeboju „My Słowianie” jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek rusza w wielką trasę koncertową.Cleo wdarła się na listy przebojów w 2013 roku, gdy razem z Donatanem wypuściła singiel „My Słowianie”. Piosenka bardzo szybko stała się jednym z największych hitów radiowych, a na YouTube została wyświetlona już prawie 100 milionów razy. Sukces utworu sprawił, że Cleo w 2014 roku reprezentowała Polskę podczas Eurowizji, a jej występ uważany jest za jeden z lepszych i barwniejszych epizodów konkursu.

- piszą organizatorzy.

Wokalistka o słowiańskim uroku kształtowała swój wokal w takich gatunkach jak folk, soul, gospel, r’n’b, funk i hip-hop. Fascynowała się wielkimi divami światowej sceny – Arethą Franklin, Whitney Houston, Lauryn Hill, Patti LaBelle czy Chaką Khan.

Przez ostatnich 10 lat Cleo wydała cztery albumy, które wielokrotnie pokrywały się złotem i platyną. W swoich utworach przywróciła modę na folk, a w tekstach nieraz podkreślała magię kultury słowiańskiej.