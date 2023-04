Jasnowidz Jackowski miał przerażającą wizję o kolejnej wojnie! Mówi o Putinie i Chinach

Jasnowidz Jackowski dzieli się ze swoimi odbiorcami zarówno pozytywnymi, jak i przerażającymi wizjami. Najnowsza przepowiednia słynnego jasnowidza z Człuchowa jest z gatunku tych drugich. 59-latek, podobnie jak wielu Polaków z niepokojem obserwuje wydarzenia, związane z wojną na Ukrainie. Niestety aktywność Rosji, którą zobaczył w swojej wizji nie zwiastuje niczego dobrego. - Za plecami Putina widzę prezydenta Chin. To wszystko zmienia - zdradził dziennikarzowi "Super Expressu" jasnowidz z Człuchowa Krzysztof Jackowski.

Zobacz koniecznie: Takiej wizji jasnowidz Jackowski nie przekazał żadnemu innemu miastu na 2023 rok! Tam Polacy znajdą schronienie

Jasnowidz Jackowski o wojnie na Ukrainie: "Szybko się nie skończy"

Wojna na Ukrainie trwa już ponad rok. Od lutego 2022 roku z niepokojem śledzimy kolejne doniesienia. W końcu ten horror rozgrywa się blisko polskiej granicy. Wszyscy normalni ludzie chcą, aby wojna jak najszybciej się skończyła. Wszyscy czekają na pokój. Nasz dziennikarz o zakończeniu wojny rozmawiał z jasnowidzem Krzysztofem Jackowskim. Jego słowa nikogo nie uspokajają.

- Wojna na Ukrainie szybko się nie skończy. Ona będzie trwać i trwać - mówi Jackowski - Ja w swoich wizjach widzę drugą wojnę. To nie będzie na początku duża wojna. Ona będzie podobna do tej na Ukrainie. Rozpocznie się na Bliskim Wschodzie. To będą dwie niezależne lokalne wojny. Ta druga wybuchnie, bo coś złego się stanie. Te dwie wojny będą trwać. Przyzwyczaimy się do nich - podkreśla jasnowidz z Człuchowa.

Co więcej, Krzysztof Jackowski w swoich wizjach za plecami Putina widzi prezydenta Chin Xi Jinpinga. - Jedna z tych wojen wymknie się spod kontroli. I ona zamieni się w wojnę światową - mówi nasz rozmówca.

Jasnowidz Jackowski otrzymał intrygującego maila. Jego treść znajdziecie w galerii ze zdjęciami!

Sonda Wierzysz w przepowiednie jasnowidza Jackowskiego? Tak Nie