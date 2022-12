Jasnowidz Jackowski odsłania karty! Chodzi o Putina i wojnę. Przepowiednia na 2023 rok

Przepowiednia jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego na 2023 rok, którą zdradził "Super Expressowi" nie napawa optymizmem.

Cały świat wypatruje końca rozpętanej przez wojska Putina wojny na Ukrainie. Czy nadchodzący rok przyniesie ze sobą pokój za wschodnią granicą Polski?

Jasnowidz Jackowski zobaczył w swojej przepowiedni na 2023 rok Putina

- Wojna trwa już kilka miesięcy, a my mniej się już tej wojny boimy – powiedział jasnowidz Jackowski i tajemniczo dodał: - Przyjdzie lada moment inna wojna. To jest przygotowanie gruntu pod drugą wojnę. Te dwie wojny będą niezależne od siebie.

Jednocześnie Jackowski zaznacza, że jest pewny tego, że w nadchodzącym roku Putin nie umrze.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego na 2023 rok. Zobaczył wielki kryzys na świecie

Jednak nie tylko wojna spędza nam sen z powiek. Krzysztof Jackowski nie kryje, że w swojej wizji ujrzał głęboki kryzys.

- Idzie światowy kryzys, na który byśmy absolutnie się nie zgodzili, gdyby nie było tła – zdradził swoją złowieszczą przepowiednię Jackowski i wyjaśnia: - Gdyby nie było najpierw covidu, a teraz wojny. Ten kryzys jest podstawą tego, co się dzieje, jest główną nicią tego, co idzie ku przyszłości, a cała reszta to jest pewien podział świata. Zmienia się ekonomiczne oblicze świata. Trzy wielkie mocarstwa robią sobie przy okazji porządki na swoich terenach, wszczynają wojny których ludzie muszą się bać, bo inaczej zubożenie cywilizacyjne nie nastąpi, a wszystko to idzie w tle – mówi w transie Jackowski i zapewnia: - Ta wojna która idzie nas ominie. Ona do nas nie dotrze.

