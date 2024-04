Matura 2024. To pojawi się w arkuszu z matematyki. Nauczycielka mówi o pewniakach [25 kwietnia 2024]

Ustawienie wysokiego na 45 metrów koła młyńskiego zaniepokoiło mieszkańców Zakopanego. PAP podaje, że zawiadomienie w tej sprawie trafiło do straży miejskiej i nadzoru budowlanego. Karuzela stoi na drodze do Wielkiej Krokwi. Jest to teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który zakazuje stawiania nowych obiektów, w tym również tymczasowych. Ponadto obowiązują tam chroniące krajobraz przepisy o tzw. Parku Kulturowym Kotliny Zakopiańskiej.

- Wszczęliśmy postępowanie w tej sprawie i po zebraniu dowodów będzie wydane odpowiednie rozstrzygnięcie. Jest to urządzenie rozrywkowe, które jest wymienione w przepisach prawa budowlanego jako obiekt, który wymaga zgody na budowę albo zgłoszenia budowy. Do wydziału architektury Starostwa Powiatowego w Zakopanem nie wpłynęło stosowne zgłoszenia ustawienia takiej konstrukcji – powiedział PAP Jan Kęsek, szef Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zakopanem. Poniżej dalsza część artykułu.

Postępowanie może potrwać kilka miesięcy

Nadzór budowlany wyjaśnia, że badanie sprawy może potrwać wiele miesięcy. PINB ma miesiąc na rozpatrzenie sprawy, a od momentu zakończenia postępowania inwestor będzie miał kolejny miesiąc na wypowiedzenie się w sprawie, jeżeli odbierze list polecony z Inspektoratu i zapozna się z wnioskami. W związku z tym procedura może się przedłużać.

- Samowolnik też ma prawo do uczestniczenia w postępowaniach administracyjnych jako strona. Niezależnie czy działał on w sposób legalny czy nie, musimy wszystko przeprowadzić zgodnie z procedurą - powiedział w rozmowie z PAP Jan Kęsek.

