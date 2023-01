Krzysztof Jackowski jest najbardziej rozpoznawalnym jasnowidzem we współczesnej Polsce. Jego wizji przyszłości słuchają setki tysięcy osób, które chcą poznać treść przepowiedni. Jaki będzie dla mieszkańców trójmiasta 2023 rok? Zapytaliśmy o to w trakcie spotkania z jasnowidzem Jackowskim. Tylko "Super Expressowi" zdradził, co czeka Gdańsk, Gdynię i Sopot w 2023 roku.

Jasnowidz Jackowski szokuje w przepowiedni! Stolica będzie przeniesiona do Gdańska?! Taki ma być 2023 rok

Jaki rok czeka mieszkańców Trójmiasta? Czy 2023 rok będzie łaskawy dla żyjących w Gdańsku, Gdyni i Spocie? Co takiego zobaczył w swojej wizji przyszłości jasnowidz Jackowski?

- Gdańsk. Gdynia. Sopot. To nic nie znaczy. Bardzo deszczowy, tak mi się skojarzyło - rozpoczął swoją przepowiednię jasnowidz Jackowski i dodał: - Wie pan co, ja sam widzę, że to jest nienormalne co ja mówię. ie rozumiem jednej rzeczy: Gdańsk, w ogóle Trójmiasto, nie rozumiem tego co powiem, ale powiem to w dwóch alternatywach. Albo chwilowo w Gdańsku ktoś będzie sprawował władzę ogólnopolską albo z Gdańska ktoś będzie wybrany do bardzo ważnej władzy w Polsce - tajemniczo zdradził jasnowidz Jackowski.

- Może to ja źle rozumiem i dlatego są dwie alternatywy? - zastanawia się nad swoją przepowiednią dla Gdańska na 2023 rok jasnowidz Jackowski i dodaje: - Jakby władza jakaś miała być tworzona w Gdańsku. To, co w Warszawie nie można by było tego tworzyć. Sam się pytam: dziwnie mi się to wszystko kojarzy, ponieważ dziwny czas będzie w 2023 roku. Urzędy centralne miały by się przenieść do Gdańska tak mi się skojarzyło - przepowiada jasnowidz Jackowski.

