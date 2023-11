Jasnowidz Jackowski widzi potężny kryzys w Polsce! Zdradził szczegóły i wskazał datę

Jasnowidz Jackowski regularnie komentuje bieżące wydarzenia. Tym razem podzielił się z reporterem "Super Expressu" wizją, która dotyczy przede wszystkim polityki. Jego zdaniem, już niebawem na najwyższych szczeblach wzrosną napięcia. - Nieważne kto ten rząd sklei. W kwietniu będzie pierwszy głęboki kryzys. I to wcale nie będzie przez prezydenta Dudę, tylko przez marszałka Hołownię. To jest nowy kwiatek, który nigdy nie był w polityce. On jest świeży - powiedział jasnowidz z Człuchowa.

- On nie ma nic wspólnego z okrągłym stołem. Jest przebojowy, jego popularność będzie rosła. Donaldowi Tuskowi na koniec kariery politycznej marzy się prezydentura. On by bardzo chciał tę "wisienkę na torcie". Hołownia mu to zabierze - mówi naszemu dziennikarzowi jasnowidz Krzysztof Jackowski.

Jasnowidz Jackowski o napięciach w polskiej polityce

- Te wybory to było "wszyscy przeciwko PiS-owi". To był bunt przeciwko PiS, w którym brały udział zróżnicowane partie od lewa do prawa. Teraz ta popularność Hołowni wywoła zazdrość u innych liderów. Wszyscy będą podkreślać swój indywidualizm. Ich porozumienie będzie kruche. Dlatego mogą nas czekać przedwczesne wybory - mówi nam Jackowski.

Jackowski wieszczy, że Tusk straci miano ojca opozycji na rzecz Hołowni. Jego zdaniem wiosna 2024 roku będziemy świadkami scen, o których przeczytamy na pierwszych stronach gazet. W minionych latach jasnowidz z Człuchowa przepowiadał upadek wielkich banków i światowy kryzys. Przewidział wielką zarazę, którą okazał się koronawirus. Mówił też o zaporze na granicy Polski. Podkreśla też, że w swoich wizjach widział wojnę na Ukrainie i w Izraelu.

