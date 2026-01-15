Jechał mimo zakazu i to na łysych oponach! Gołoledź? Nic go nie powstrzymało!

Anna Kisiel
2026-01-15 16:50

Dzielnicowi z Somonina zatrzymali 29-letniego kierowcę, który prowadził samochód mimo obowiązującego zakazu i cofniętych uprawnień. Policja zwraca też uwagę na zły stan ogumienia pojazdu w kontekście trudnych warunków zimowych.

Autor: Policja Kartuzy/ Materiały prasowe
We wtorek, 13 stycznia po godzinie 15:00 dzielnicowi z Somonina zatrzymali do kontroli drogowej 29-letniego kierowcę Forda. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach, w trakcie sprawdzania kierowcy w policyjnych systemach wyszło na jaw, że prowadził pojazd mimo obowiązującego zakazu oraz decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania.

Za popełnione przestępstwa będzie odpowiadał przed sądem – podkreślają funkcjonariusze.

Podczas kontroli policjanci zwrócili również uwagę na stan techniczny samochodu, w szczególności ogumienia, które nie spełniało wymogów bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście panujących zimowych warunków. W związku z tym zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu.

Pomorska Policja przypomina, że niestosowanie się do sądowych zakazów i decyzji administracyjnych stanowi przestępstwo. Zły stan techniczny pojazdu, w tym niewłaściwe ogumienie, zwiększa ryzyko wypadku, a zimowe warunki wymagają od kierowców szczególnej rozwagi i odpowiedzialności.

Działania policjantów mają na celu eliminowanie z ruchu drogowego osób i pojazdów, które mogą stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruchu – zaznacza policja w komunikacie.

