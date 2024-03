Pożar DPS-u w Przytocku. 24-latek podejrzany

– Jeszcze dziś skierujemy do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na okres trzech miesięcy – poinformował w poniedziałek (11 marca) prok. Krzemianowski. Jak zaznaczył, wstępnie posiedzenie Sądu Rejonowego w Miastku, który będzie rozpoznawał wniosek prokuratury, zaplanowane jest na wtorek (12 marca), w godzinach przedpołudniowych.

Z ustaleń w śledztwie wynika, że podejrzany pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej w Przytocku podpalił kurtkę, którą następnie położył na łóżku i uciekł, kiedy w pokoju na poddaszu pojawił się większy ogień. W budynku było duże zadymienie. Z budynku ewakuowano pensjonariuszy. Po przeliczeniu osób, które opuściły pokoje, brakowało jednego pensjonariusza. Prawdopodobnie, gdy doszło do pożaru, spał, ale nie w tym pokoju, co zwykle. Zanim został znaleziony, zdążył się nawdychać dymu, zatruć tlenkiem węgla i innymi substancjami powstałymi w trakcie pożaru. Mężczyzna zmarł mimo prowadzonej reanimacji. – To wstępne ustalenia dotyczące przyczyny zgonu, które zweryfikuje jeszcze zlecona sekcja zwłok – zaznaczył prok. Krzemianowski.

Za umyślne sprowadzenie pożaru, w którym zginęła jedna osoba, a bezpośrednio zagrożone było życie lub zdrowie wielu osób albo mienie w wielkich rozmiarach, grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Poniżej zdjęcia z akcji strażaków w DPS w Przytocku.

Co dalej z podejrzanym 24-latkiem?

Prokurator Michał Krzemianowski wskazał, że w prowadzonym postępowaniu prokurator, mając uzasadnione wątpliwości, co do poczytalności podejrzanego, wyda postanowienie o powołanie biegłych psychiatrów, w celu ustalenia, czy 24-latek jest poczytalny, częściowo niepoczytalny lub niepoczytalny.

Mężczyzna, jak wynika z informacji przekazanych przez prokuratora, w przeszłości dopuszczał się niszczenia mienia w Domu Pomocy Społecznej w Przytocku, w którym przebywa od dłuższego czasu. Nie odpowiadał jednak za swoje czyny przed sądem. Prokurator, posiadając opinie biegłych w kwestii poczytalności podejrzanego, składał wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zapobiegawczych wobec pensjonariusza. Sąd do wniosku się przychylił.

Do pożaru doszło w niedzielę (10 marca) po godz. 10 w DPS-ie w Przytocku, w gminie Kępice (woj. pomorskie). Ogień objął poddasze jednego z budynków placówki. W akcji gaśniczo-ratowniczej brało udział 16 zastępów PSP i OSP z powiatów słupskiego i bytowskiego. W pożarze zginął jeden pensjonariusz, pozostałym nic się nie stało.

Dom Pomocy Społecznej w Przytocku prowadzi Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich, w dawnym majątku pałacowym. Placówka, składa się z kilku budynków i dysponuje 102 miejscami. Przeznaczona jest dla mężczyzn i chłopców niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim.

