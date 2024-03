i Autor: Mat. prasowe policji

Areszt dla 35-latka

Brutalne zabójstwo 68-latka w Chojnicach. Sąd zdecydował w sprawie podejrzanego

at | PAP 19:14 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Sąd Rejonowy w Chojnicach zgodził się na aresztowanie 35-letniego mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 68-latka. Do zbrodni doszło w 8 marca, a denat miał w okolicach głowy obrażenia zadane tępym narzędziem. - Zgromadzone dowody wskazują na to, że sprawcą zbrodni jest 35-letni mieszkaniec Chojnic, który na terenie tej posesji wynajmował pokój - powiedział PAP prok. Mirosław Orłowski. Podejrzany nie przyznaje się do przestępstwa i odmówił składania wyjaśnień.