"Jeżeli możesz zostań w domu". RCB ostrzega mieszkańców

Jacek Chlewicki
PAP
2026-04-14 14:17

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło we wtorek (14.04) przed dużym zadymieniem w okolicy pożaru marketu „Max” w Czersku. Trwa ugaszanie pożaru, nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło po godzinie 9:00 . Płomienie szybko objęły cały budynek sklepu.
Galeria zdjęć 5

Z uwagi na pożar marketu w Czersku Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenie o bardzo dużym zadymieniu. „Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji” - podano w alercie dla mieszkańców powiatu chojnickiego.

Jak podał starszy kapitan Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, pożar wybuchł w markecie „Max” w Czersku w powiecie chojnickim po godz. 9. - Na miejsce zadysponowano łącznie ponad 20 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego, gazowego oraz logistycznego wsparcia medycznego. W działaniach uczestniczą również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. z Karsina (pow. kościerski) oraz Czarnej Wody (pow. starogardzki) - dodał Piechowski.

Ze względu na rozwój pożaru prowadzona była ewakuacja osób z pobliskiego osiedla. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

