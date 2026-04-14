"Jeżeli możesz zostań w domu". RCB ostrzega mieszkańców

Z uwagi na pożar marketu w Czersku Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenie o bardzo dużym zadymieniu. „Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji” - podano w alercie dla mieszkańców powiatu chojnickiego.

Jak podał starszy kapitan Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, pożar wybuchł w markecie „Max” w Czersku w powiecie chojnickim po godz. 9. - Na miejsce zadysponowano łącznie ponad 20 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego, gazowego oraz logistycznego wsparcia medycznego. W działaniach uczestniczą również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. z Karsina (pow. kościerski) oraz Czarnej Wody (pow. starogardzki) - dodał Piechowski.

Ze względu na rozwój pożaru prowadzona była ewakuacja osób z pobliskiego osiedla. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

