W Europie rozpoczął się tydzień mobilności, co oznacza wzmożone kontrole drogowe, nie tylko w Polsce.

Policja będzie sprawdzać prędkość, stan techniczny pojazdów oraz przestrzeganie przepisów wobec pieszych i rowerzystów.

Akcja "PRĘDKOŚĆ" skupi się na nadmiernej prędkości kierowców, która jest poważnym problemem w Polsce.

Czy wiesz, do kiedy potrwają te wzmożone kontrole i czego dokładnie możesz się spodziewać?

Europejski Tydzień Mobilności 2025 wystartował

Europejski Tydzień Mobilności to największe coroczne wydarzenie, które poświęcone jest promocji ekologicznego transportu miejskiego w całej Europie. Inicjatywa trwa od 2002 roku, a jej prekursorem była Dyrekcja Generalnej Komisji Europejskiej ds. Środowiska oraz ds. Mobilności i Transportu. Celem całej akcji jest zachęcanie do promowania zrównoważonych środków transportu (transportu zbiorowego, rowerowego, ruchu pieszego), a kulminacyjnym momentem wydarzenia jest ostatni jego dzień, czyli 22 września - dzień bez samochodu. Co ciekawe, w ramach ETM na polskich drogach odbywają się wzmożone kontrole policji, więc kierowcy powinni być czujni.

Zaczęły się wzmożone kontrole policji na drogach

W dniach od 16 do 22 września kierowcy w Polsce muszą być przygotowani na wzmożone kontrole drogowe.

Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL. Celem tego projektu jest dążenie do WIZJI ZERO - zero ofiar śmiertelnych na drogach - tłumaczy Policja w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej.

Kontrole będą dotyczyć prędkości, przestrzegania przepisów wobec pieszych czy rowerzystów. Dodatkowo sprawdzane mogą być takie kwestie jak stan techniczny pojazdu, zapinanie pasów i używanie telefonów za kierownicą. Co ważne, prędkość kierowców, która niestety jest w naszym kraju sporym problemem, będzie sprawdzana w szczególności w czwartek 18 września, bowiem wówczas trwać będzie ogólnopolska akcja "PRĘDKOŚĆ".

Celem tych działań jest dyscyplinowanie kierujących lekceważących przepisy w zakresie dopuszczalnych prędkości jazdy - tłumaczyła Policja w komunikacie.