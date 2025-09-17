Już się zaczęło. Kontroli drogowych coraz więcej. Kierowcy muszą uważać

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-09-17 8:47

Dokładnie 16 września rozpoczął się Europejski Tydzień Mobilności, który potrwa do poniedziałku 22 września. W tym czasie kierowcy mogą zauważyć wzmożone kontrole na drogach nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Europy. Sprawdzana będzie nie tylko prędkość!

Kontrola policji

i

Autor: LUKASZ GAGULSKI / SUPER EXPRESS Kontrola policji
  • W Europie rozpoczął się tydzień mobilności, co oznacza wzmożone kontrole drogowe, nie tylko w Polsce.
  • Policja będzie sprawdzać prędkość, stan techniczny pojazdów oraz przestrzeganie przepisów wobec pieszych i rowerzystów.
  • Akcja "PRĘDKOŚĆ" skupi się na nadmiernej prędkości kierowców, która jest poważnym problemem w Polsce.
  • Czy wiesz, do kiedy potrwają te wzmożone kontrole i czego dokładnie możesz się spodziewać?

Europejski Tydzień Mobilności 2025 wystartował

Europejski Tydzień Mobilności to największe coroczne wydarzenie, które poświęcone jest promocji ekologicznego transportu miejskiego w całej Europie. Inicjatywa trwa od 2002 roku, a jej prekursorem była Dyrekcja Generalnej Komisji Europejskiej ds. Środowiska oraz ds. Mobilności i Transportu. Celem całej akcji jest zachęcanie do promowania zrównoważonych środków transportu (transportu zbiorowego, rowerowego, ruchu pieszego), a kulminacyjnym momentem wydarzenia jest ostatni jego dzień, czyli 22 września - dzień bez samochodu. Co ciekawe, w ramach ETM na polskich drogach odbywają się wzmożone kontrole policji, więc kierowcy powinni być czujni.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nowe fotoradary w Polsce

Nowe fotoradary w Polsce
19 zdjęć

Zaczęły się wzmożone kontrole policji na drogach

W dniach od 16 do 22 września kierowcy w Polsce muszą być przygotowani na wzmożone kontrole drogowe.

Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL. Celem tego projektu jest dążenie do WIZJI ZERO - zero ofiar śmiertelnych na drogach - tłumaczy Policja w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej.

Kontrole będą dotyczyć prędkości, przestrzegania przepisów wobec pieszych czy rowerzystów. Dodatkowo sprawdzane mogą być takie kwestie jak stan techniczny pojazdu, zapinanie pasów i używanie telefonów za kierownicą. Co ważne, prędkość kierowców, która niestety jest w naszym kraju sporym problemem, będzie sprawdzana w szczególności w czwartek 18 września, bowiem wówczas trwać będzie ogólnopolska akcja "PRĘDKOŚĆ".

Celem tych działań jest dyscyplinowanie kierujących lekceważących przepisy w zakresie dopuszczalnych prędkości jazdy - tłumaczyła Policja w komunikacie.

