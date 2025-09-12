Znana sieć ma zamknąć 400 sklepów. To rywal Pepco

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-09-12 5:20

Znana niemiecka sieć dyskontów odzieżowych KiK ma poważne problemy. Okazuje się, że na swoim rodzimym rynku właściciele szykują nie lada rewolucję, bowiem trwa właśnie przegląd sklepów i wybór tych nierentownych. Na ten moment wiadomo, że planowane jest zamknięcie aż 400 obiektów. Czy w Polsce również mamy spodziewać się takich działań?

sklep

i

Autor: Canva.com
  • Niemiecka sieć dyskontów odzieżowych KiK, rywal Pepco, planuje zamknąć 400 nierentownych sklepów na swoim rodzimym rynku.
  • W Polsce w ubiegłym roku zamknięto blisko 30 placówek, jednak firma odnotowała zysk i ma plany na dalszy rozwój.
  • Pomimo restrukturyzacji w Niemczech, KiK zamierza otwierać nowe sklepy w Polsce. Dowiedz się, co to oznacza dla przyszłości sieci.

KiK to niemiecka sieć dyskontów odzieżowych, która działa w kilkunastu krajach Europy i specjalizuje się w sprzedaży taniej odzieży, tekstyliów i artykułów codziennego użytku. Marka obecna jest w Polsce od lat i zyskała grono lojalnych klientów szukających prostych, niedrogich ubrań i akcesoriów. Niestety, ale ostatni rok był dla sieci wyzwaniem - w naszym kraju zamknięto blisko 30 placówek, a teraz mówi się o planowanym zamknięciu aż 400 sklepów na rodzimym rynku sieci.

KiK zamyka sklepy. Co dalej z siecią?

Jak podaje portal dlahandlu.pl, w 2024 roku KiK zamknął w Polsce 29 sklepów, otwierając jednocześnie 26 nowych lokalizacji. Pomimo trudnego roku spółce udało się wypracować zysk na poziomie 22,03 mln zł, który w całości został przeznaczony na pokrycie strat z poprzednich lat. Ma to poprawić sytuację finansową firmy i zapewnić stabilne fundamenty do dalszego rozwoju.

Zła sytuacja zawitała jednak nie tylko do Polski, bowiem w Niemczech sieć także przechodzi restrukturyzację. Jak donosi branżowy "Immobilien Zeitung", nawet 400 z 2,4 tys. sklepów może zostać zamkniętych z powodu słabej rentowności. Mimo to KiK deklaruje, że strategia rozwoju pozostaje niezmieniona, więc nowe sklepy nadal będą powstać nie tylko w Niemczech, ale i w Polsce.

Czy KiK się zamyka w Polsce?

Choć tak jak wspominaliśmy, sieć zamknęła kilkadziesiąt sklepów w naszym kraju, to okazuje się, że nie oznacza to końca jej działania, lecz wręcz przeciwnie. Według portalu dlahandlu.pl jeszcze w tym roku sieć zamierza otworzyć około 20 nowych sklepów, zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach. W kolejnych latach KiK chce rozwijać sieć o ok. 20 placówek rocznie, aby uczynić z polskiego rynku jeden z filarów działalności całej grupy.

SKLEP
KIK