Karambol na Obwodnicy Trójmiasta! Zderzyło się sześć aut

We wtorek około godz. 7 między węzłami Gdynia Wielki Kack a Gdynia Chwarzno doszło do zderzenia sześciu samochodów osobowych. Początkowo docierały do nas informacje, że w wypadku poszkodowana została jedna osoba. Na trasie w kierunku Rumi utworzył się kilkukilometrowy zator. Dyżurny Punktu Informacji Drogowej gdańskiego oddziału GDDKiA przekazał, że około godz. 9 odblokowano jeden pas ruchu Obwodnicy Trójmiasta (S6).

Wypadek na obwodnicy Trójmiasta. Apel policji

Okoliczności wypadku badają policjanci z Gdyni. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi, nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Funkcjonariusze apelują o ostrożność na drogach. Warunki atmosferyczne są dalekie od idealnych, więc trzeba zachować odpowiedni poziom koncentracji. Zalecane jest zdjęcie nogi z gazu.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.