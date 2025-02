Wiemy, kiedy zniknie mróz. To początek wiosny? Temperatury ostro w górę, nawet 10 stopni na plusie!

O tej dacie warto pamiętać! 27 lutego to ważny dzień w polskim kalendarzu

Datą, której bez wątpienia nie można przeoczyć, jest 27 lutego, bowiem to właśnie wtedy w 2025 roku wypada Tłusty Czwartek, czyli jedno z ulubionych świąt łasuchów. Wówczas cała Polska zajada się pysznymi pączkami nadzianymi słodkościami, a kolejki do cukierni wiją się między wieloma ulicami. W naszej tradycji Tłusty Czwartek odgrywa bardzo ważną rolę i od lat dokładnie tego dnia każdy może zjeść pączka bez wyrzutów sumienia.

Tłusty Czwartek 2025. Kiedy wypada Tłusty Czwartek?

Mało kto o tym wie, ale Tłusty Czwartek to święto ruchome, więc co roku będzie wypadać ono w innym terminie. Tym razem - tak jak wspominaliśmy - zajadanie się pączkami odbędzie się 27 lutego, lecz już w przyszłym roku dzień pączka będziemy obchodzić nieco wcześniej, bo 12 lutego. Co ciekawe, w 2027 roku natomiast Tłusty Czwartek odbędzie się już 4 lutego!

Dlaczego powinno się zjeść pączka w Tłusty Czwartek? To ważna tradycja

Tłusty Czwartek nieodłącznie wiąże się z tradycją jedzenia pączków. To właśnie tego dnia każdy powinien skosztować choć jednego pączka, bowiem według ludowych wierzeń to symbol pomyślności na cały rok. 27 lutego 2025 roku pamiętaj więc, by zjeść słodką przekąskę w postaci pączka, a kolejne miesiące w roku będą obfitowały w szczęście!

Co się stanie, jak nie zjem pączka w Tłusty Czwartek?

Według tradycyjnych wierzeń osoba, która nie zje pączka w Tłusty Czwartek, może mieć pecha w kolejnych miesiącach w roku. Oczywiście jest to tylko przesąd, ale mimo to spora część Polaków woli nie ryzykować i postanawia tego dnia spożyć choć jednego pączka, by zapewnić sobie pomyślność.

