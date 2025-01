Kiedy rozebrać choinkę po świętach? Zgodnie z tradycją mowa o trzech terminach

Spis treści

Kiedy rozebrać choinkę po świętach? Mamy trzy terminy do wyboru

Święta Bożego Narodzenia to czas, gdy w wielu polskich domach królują nie tylko pierogi, ale również wyjątkowa dekoracja w postaci choinki. Piękne drzewko zdobi zazwyczaj salon, czyli serce rodzinnej przestrzeni, lecz z czasem nawet tak piękna ozdoba musi zostać zlikwidowana. Zgodnie z tradycją istnieje kilka dat, które wskazują, iż to czas na rozebranie choinki. O jakich konkretnie terminach mowa?

6 stycznia, czyli święto Trzech Króli

czyli święto Trzech Króli 12 stycznia, czyli Niedziela Chrztu Pańskiego

czyli Niedziela Chrztu Pańskiego 2 lutego, czyli Święto Ofiarowania Pańskiego.

Co zrobić ze świątecznym drzewkiem? O tym pamiętaj!

Osoby, które zdecydowały się na choinkę sztuczną, rozbierają ją z ozdób, a następnie wszystko chowają do piwnicy czy na strych. Co jednak zrobić z żywym drzewkiem? Okazuje się, że takiej choinki nie należy wyrzucać do zwykłego pojemnika na odpady, bowiem co roku po świętach większość samorządów organizuje specjalne zbiórki choinek, które następnie są przekształcane na kompost. Jeśli natomiast mieszkasz w domu i masz swój ogród, pomyśl nad wykorzystaniem gałęzi drzewka np. do ochrony innych roślin przed mrozem.

