Zmiana czasu to dla organizmu moment szokowy. Mówiąc obrazowo: wybijamy ciało z dobowego rytmu, a to niesie ze sobą bardzo negatywne skutki dla zdrowia. Nie zdajemy sobie być może sprawy z tego, że "manipulowanie" w dostępności do światła, a w konsekwencji w zegarze biologicznym wpływa kompleksowo na to, jak funkcjonujemy. Nie chodzi tylko o zachowania okołosenne czy zmiany nastroju, ale także procesy związane z trawieniem, gospodarkę hormonalną i glukozowo-insulinową, a także pracę serca. To wszystko ulega zaburzeniu podczas przestawiania czasu, niezależnie od wieku - tłumaczyła prof. Marta Jackowska, psycholożka zdrowia z Wydziału Psychologii w Sopocie Uniwersytetu SWPS, cytuje portal.abczdrowie.pl.