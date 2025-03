Kierowcy się wściekną. Wielkie podwyżki opłat w strefie płatnego parkowania. Najbardziej ucierpią turyści

Trudno mu będzie zachować to w tajemnicy. Oszałamiająca wygrana w LOTTO

Komunia 2025 to nowy wymiar świętowania! Tańczące misie i dmuchane zamki są normą

Turyści zapłacą więcej niż mieszkańcy

Obecnie pierwsza godzina parkowania dla turystów i osób spoza Sopotu kosztuje 5,20 zł. Po zmianach stawka wzrośnie do 6,90 zł. Za drugą godzinę postoju trzeba będzie zapłacić 8,20 zł (obecnie 6,20 zł), za trzecią – 9,80 zł (obecnie 7,40 zł), a za każdą kolejną – 6,90 zł (obecnie 5,20 zł). Dzienna stawka za parkowanie od 9:00 do 22:00 wzrośnie z 70,80 zł do 93,90 zł.

Ulgi dla mieszkańców

Posiadacze Karty Sopockiej, którzy obecnie korzystają z 50-procentowej ulgi na pierwszą godzinę parkowania (płacą 2,60 zł zamiast 5,20 zł), również odczują podwyżkę. Stawka za pierwszą godzinę wzrośnie do 6,90 zł, ale jednocześnie ulga zostanie zwiększona do 71 proc. Oznacza to, że mieszkańcy zapłacą tylko 2 zł za pierwszą godzinę postoju. Dodatkowo będą mogli skorzystać z tej ulgi dwa razy dziennie, a nie jak dotychczas – tylko raz.

Abonamenty w górę

Największe zmiany dotkną posiadaczy abonamentów. Cena abonamentu ogólnodostępnego typu „O” wzrośnie z 350 zł do 500 zł za 30 dni. Właściciele samochodów hybrydowych typu plug-in zapłacą za abonament „E” 100 zł miesięcznie. Zmianie nie ulegnie stawka opłaty zryczałtowanej – nadal będzie to 10 zł za 30 dni.

Mieszkańcy Strefy Płatnego Parkowania z tańszymi abonamentami

Mieszkańcy SPP zapłacą mniej za abonament „M”. Obecnie kosztuje on 115 zł za 30 dni na jeden pojazd. Po zmianach będzie to 100 zł za miesiąc za każdy pojazd, bez limitu pojazdów. O połowę tańszy będzie abonament „N” dla osób z niepełnosprawnościami – jego nowa cena to 5 zł za 30 dni.

ZOBACZ GALERIĘ: Nowy parking podziemny w centrum Warszawy. Ile trzeba zapłacić za godzinę?

Wzrosną również kary za nieuiszczenie opłaty za parkowanie. Opłata dodatkowa wyniesie 300 zł, ale w przypadku opłacenia jej w ciągu 7 dni – 200 zł.

Dwie podstrefy sezonowe – A1 (ul. Winieckiego za halą) i C1 (Opera Leśna) – zostaną włączone do stref A i C, w których opłaty obowiązują przez cały rok, w godz. 9:00-22:00.

Wiceprezydent Sopotu Michał Banacki zapowiedział, że miasto czeka na rozwiązania ustawowe, które umożliwią pobieranie opłat za parkowanie również w weekendy. Zapowiedział także konsultacje z mieszkańcami w sprawie funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania.