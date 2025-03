Klejnot Pomorza skradł serca Brytyjczyków. To prawdziwy cud natury

Trudno mu będzie zachować to w tajemnicy. Oszałamiająca wygrana w LOTTO

Brytyjskie media zachwycone polskim cudem natury

Polska to kraj pełen naturalnych cudów, które zachwycają nie tylko mieszkańców, ale i turystów z całego świata. Malownicze góry, tajemnicze puszcze i złociste plaże sprawiają, że nasza przyroda jest unikalna i warta odkrywania. Nic więc dziwnego, że zagraniczne media dostrzegają oraz doceniają piękno Polski. W ostatnim czasie to brytyjski dziennik zachwycił się prawdziwą perełką na Pomorzu, a dokładnie Słowińskim Parkiem Narodowym. W artykule opublikowanym na łamach "Daily Mail" dziennikarze opisują park jako lokalizację, w której piękno natury spotyka się z jej surowością.

Ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym skradły serca zagranicznych dziennikarzy

Unikatowe wydmy i dzika przyroda Słowińskiego Parku Narodowego położonego na Pomorzu zdobyły uznanie Daily Mail. Brytyjski portal okrzyknął park "perłą", którą koniecznie trzeba zobaczyć. Dziennikarze zachwycali się w szczególności ruchomymi wydmami, będącymi cechą charakterystyczną tego regionu.

Ogromne wydmy, poddane kaprysom bałtyckich wiatrów powoli zasypują roślinność, przesuwając się średnio o 10 metrów rocznie. Jest to więc nieustanna wędrówka piasku, który tworzy wyjątkowy, dynamiczny krajobraz. Co ciekawe, unikatowy charakter Słowińskiego Parku Narodowego, wynikający z nieustannej zmienności krajobrazu został doceniony już w 1977 roku, kiedy to teren wpisano na listę Światowych Rezerwatów Biosfery UNESCO.

Słowiński Park Narodowy to miejsce, które od lat przyciąga turystów z całego świata. Niezwykły charakter tego regionu na czele z ruchomymi wydmami sprawia, że można tam odpocząć i choć na chwilę uciec od wszystkich problemów.

W galerii zdjęć poniżej zamieszczamy fotografie parku i jego okolic, zachęcamy do sprawdzenia.

