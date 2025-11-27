Kolor auta zdradza więcej, niż myślisz. Sprawdź, co mówi o twoim IQ

Kolor auta a inteligencja. Co zauważyli naukowcy?

Zespół badaczy z Uniwersytetu w Groningen w Holandii przeanalizował preferencje kolorystyczne kierowców i zestawił je z wynikami testów IQ. Wnioski były zaskakujące - osoby uzyskujące niższe wyniki inteligencji statystycznie częściej wybierały auta w odcieniach szarości, brązu i żółci. Badacze powiązali wyniki z szerszym nurtem tzw. psychologii koloru, która bada, jak barwy łączą się z emocjami i zachowaniami.

Szary od lat jest jednym z najpopularniejszych kolorów na drogach. W interpretacjach psychologicznych bywa kojarzony z zachowawczością, ostrożnością i unikaniem ryzyka.

Brązowy często odczytuje się jako barwę prostoty, przywiązania do rutyny i niechęci do zmian.

Żółty to kolor energii i optymizmu.

Te kolory aut wybierają osoby inteligentne

Wiemy już jakie kolory aut wybierają osoby z niższym IQ, a jak natomiast sytuacja przedstawia się w sytuacji odwrotnej? Jakie kolory samochodów wybierają osoby szczególnie inteligentne? Okazuje się, że kierowcy z wyższymi wynikami IQ częściej wybierali auta niebieskie, czerwone lub zielone. Jak te barwy tłumaczy psychologia koloru?

Niebieski kojarzy się z opanowaniem, logiką, skrupulatnością i perfekcjonizmem. To barwa osób, które lubią mieć kontrolę nad sytuacją.

Czerwony symbolizuje asertywność, ambicję i nastawienie na cel. Wybierają go często osoby pewne siebie i dynamiczne.

Zielony łączy się z analitycznością, kreatywnością i konsekwencją. To kolor ludzi myślących długofalowo i raczej spokojnych.

Co ciekawe, barwa samochodu może mieć też znaczenie bardzo praktyczne. Jak podaje portal motoryzacja.interia.pl, inne badanie opublikowane w czasopiśmie naukowym "Accident Analysis & Prevention" wykazało, że w świetle dziennym auta czarne mają ok. 12% wyższe ryzyko wypadku niż białe. Wysokie ryzyko dotyczy też aut szarych i srebrnych, które łatwiej "zlewają się" z otoczeniem.