Kolor auta zdradza więcej, niż myślisz. Sprawdź, co mówi o twoim IQ

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2025-11-27 23:08

Mogłoby się wydawać, że kolor samochodu to tylko kwestia gustu albo mody, prawda? Naukowcy twierdzą jednak, że za wyborem barwy może stać coś więcej - nawet poziom inteligencji właściciela. Sprawdź, co naprawdę może zdradzać kolor twojego auta i dlaczego ma znaczenie nie tylko dla wizerunku, ale też bezpieczeństwa i wartości pojazdu.

Samochody w Warszawie

i

Autor: Wziontek Marcin / Super Express
Super Express Google News

Kolor auta a inteligencja. Co zauważyli naukowcy?

Zespół badaczy z Uniwersytetu w Groningen w Holandii przeanalizował preferencje kolorystyczne kierowców i zestawił je z wynikami testów IQ. Wnioski były zaskakujące - osoby uzyskujące niższe wyniki inteligencji statystycznie częściej wybierały auta w odcieniach szarości, brązu i żółci. Badacze powiązali wyniki z szerszym nurtem tzw. psychologii koloru, która bada, jak barwy łączą się z emocjami i zachowaniami.

  • Szary od lat jest jednym z najpopularniejszych kolorów na drogach. W interpretacjach psychologicznych bywa kojarzony z zachowawczością, ostrożnością i unikaniem ryzyka.
  • Brązowy często odczytuje się jako barwę prostoty, przywiązania do rutyny i niechęci do zmian.
  • Żółty to kolor energii i optymizmu.

Polecany artykuł:

To jeden z największych bloków w Polsce! Powstał za czasów PRL i może pomieścić…

Te kolory aut wybierają osoby inteligentne

Wiemy już jakie kolory aut wybierają osoby z niższym IQ, a jak natomiast sytuacja przedstawia się w sytuacji odwrotnej? Jakie kolory samochodów wybierają osoby szczególnie inteligentne? Okazuje się, że kierowcy z wyższymi wynikami IQ częściej wybierali auta niebieskie, czerwone lub zielone. Jak te barwy tłumaczy psychologia koloru?

  • Niebieski kojarzy się z opanowaniem, logiką, skrupulatnością i perfekcjonizmem. To barwa osób, które lubią mieć kontrolę nad sytuacją.
  • Czerwony symbolizuje asertywność, ambicję i nastawienie na cel. Wybierają go często osoby pewne siebie i dynamiczne.
  • Zielony łączy się z analitycznością, kreatywnością i konsekwencją. To kolor ludzi myślących długofalowo i raczej spokojnych.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Kultowe samochody z czasów PRL

Kultowe samochody z czasów PRL
30 zdjęć

Co ciekawe, barwa samochodu może mieć też znaczenie bardzo praktyczne. Jak podaje portal motoryzacja.interia.pl, inne badanie opublikowane w czasopiśmie naukowym "Accident Analysis & Prevention" wykazało, że w świetle dziennym auta czarne mają ok. 12% wyższe ryzyko wypadku niż białe. Wysokie ryzyko dotyczy też aut szarych i srebrnych, które łatwiej "zlewają się" z otoczeniem.

Wyrzucili auta z centrum Warszawy. Tak zmieniają się ulice w stolicy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CIEKAWOSTKI
PKP
PKP INTERICTY